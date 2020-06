HBO GO: Jaki film na weekend? 13 - 14 czerwca

Film na weekend? Nowy serial? HBO GO ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobacz co warto obejrzeć.

Chcielibyście czasem wrócić do dawnych czasów? Chyba każdy czasem ma taką ochotę. Dokładnie tak samo czują się brytyjscy muzycy z zespołu Strange Fruit, który w filmie z 1988 o nazwie Szalona kapela próbują znowu wrócić na szczyty sławy. Jest tylko jeden malutki, ale to maleńki problem: ostatni raz grali dwadzieścia lat temu i żaden w tym czasie nie zrobił nic sensownego w swoim życiu. Film zadebiutował na platformie w poniedziałek.

Tym, którzy wolą seriale polecamy Mogę cię zniszczyć, którego to pierwszy odcinek pojawił się w serwisie w poniedziałek. Widzowie będą obserwowali losy pewnej siebie dziewczyny z Londynu, która teraz musi się pozbierać po napaści seksualnej. Próbie przywrócenia życia na właściwie tory towarzyszy pytanie o to, gdzie bycie wyzwolonym łączy się z byciem wykorzystanym. Bardzo aktualne pytanie patrząc na obecny styl życia.

Wczoraj w HBO GO pojawiły się aż trzy sezony bajek umieszczonych w świecie klocków Lego. Są to ósmy i dziewiąty sezon Ninjago: Mistrzowie Spinjitzu oraz drugi sezon Girls on a Mission. Jeśli chcecie wrócić do świata Lego, albo ich fanami są młodsi członkowie rodziny, to HBO zapewniło właśnie kolejną porcję rozrywki.

Dzisiaj w HBO GO pojawił się niemiecki film Balon. Tematyka tej produkcji będzie jednak o wiele bliższa naszej części Europy, a nie zachodowi. Film opowiada bowiem historię dwóch rodzin (jedna prawdopodobnie z polskimi korzeniami), które za wszelką cenę chcą uciec z NRD i bloku komunistycznego. Ich konstruowany dwa lata balon jednak rozbija się tuż przed granicą. Teraz muszą oni szybko zbudować nowy balon. Zanim złapie ich Stasi.

Francja to ten kraj europejski, który ma największe doświadczenie w animacji. Poziom wyżej znajdują się już tylko takie państwa co Chiny i Japonia. W filmie Jaskółki z Kabulu możemy od dzisiaj zobaczyć losy dwóch par, które żyją w rządzonym przez Talibów Afganistanie. Jedna jest bardzo tradycyjna, druga - młoda i nowoczesna. Ichnie losy jednak szybko się splatają, kiedy próbują sobie jakoś poradzić.

Wielbicielom kina europejskiego polecamy jutro zajrzeć na HBO GO i obejrzeć film Wuj. Opowiada on o dziewczynie, która opiekuje się niepełnosprawnym wujem i prowadzi razem z nim farmę. Kiedy jednak udaje jej się uratować nowonarodzone cielę, po raz kolejny zaczyna się fascynować weterynarią. Po pewnym czasie poznaje chłopaka, który dokładnie tym się para.

