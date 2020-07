HBO GO: Jaki film na weekend? 4 - 5 lipca

Film na weekend? HBO GO ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobacz co warto obejrzeć.

Zdecydowanie najgłośniejszą premierą tego tygodnia na HBO GO jest film Kraina lodu II. W drugiej części tej uwielbianej przez wielu opowieści dowiemy się skąd Elsa ma magiczne moce. W celu rozwiązania zagadek będzie trzeba opuścić Arendelle i wyruszyć za Mroczne Morze i do Zaczarowanej Puszczy. Elsa spróbuje nie zatracić się w magii, pomoże jej w tym jej siostra Anna. Zobaczymy też ich towarzyszy, czyli Kristoffa, Olafa oraz Svena. Film zarobił ponad 1,5 miliarda dolarów. Już od jutra będzie się można przekonać, że nie bez przyczyny.

HBO ma też coś dla fanów klasyki. W filmie Wszystko jest możliwe z 1989 możemy zobaczyć o wiele młodszego Roberta Downeya Juniora. Główny bohater ginie w wypadku samochodowym, ale w zaświatach dowiaduje się, że niebawem wróci na ziemię w nowym wcieleniu. Po powrocie nieświadomie zaczyna romansować z własną córką. Kiedy w końcu to do niego dochodzi, nie ma zielonego pojęcia co robić.

Pod koniec czerwca pojawił się w HBO GO pierwszy odcinek serialu Obsesja zbrodni. To nie jest zwykły kryminał, to ekranizacja książki pod tym samym tytułem, która opowiada o pewnym dziennikarskim śledztwie. Będziemy mogli zobaczyć co naprawdę robią dziennikarze próbując zebrać informacje na temat mordercy i gwałciciela.

Na szczęście będzie się też z czego pośmiać. HBO GO wraz z początkiem lipca wzbogacił się o trzy filmy z serii Naga broń. Fani tradycyjnych komedii z Leslie Nielsenem powinni być wniebowzięci. Już teraz mogą oni oglądać przygody policjanta Franka Drebina. To wszystko w takich filmach jak Naga broń: Z akt Wydziału Specjalnego, Naga broń 2 1/2: Kto obroni prezydenta? oraz Naga broń 33 1/3: Ostateczna zniewaga.

Drugiego lipca w HBO GO pojawił się film Uwiązani. To na pierwszy rzut oka dość absurdalna opowieść o ojcu, któremu przyjemność sprawia już tylko oglądanie porno i masturbacja, jego synu z podobnymi zainteresowaniami i... dwóch specyficznych cheerleaderkach. Jedna chce zostać celebrytką, a jej mama pomaga jej w tym wrzucając jej coraz odważniejsze zdjęcia do internetu, a druga szuka w Internecie porad na schudnięcie. To komedia obyczajowa z przesłaniem. W filmie zobaczyć możemy m.in. Adama Sandlera.

Na sam koniec proponujemy coś dla naprawdę najmłodszych widzów. Mój przyjaciel Ufik to francuska animacja, która opowiada o przyjaźni chłopca o imieniu Willy oraz Ufika - psotnika o ośmiu łapkach. Willy musi przetrwać na obcej planecie do czasu przybycia ekspedycji ratunkowej. To piękna opowieść o przyjaźni. Animacja pojawi się w HBO już dzisiaj - tj. 4 lipca.

