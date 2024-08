x-kom rzucił laptop Lenovo w rekordowo niskiej cenie

Ruszyła weekendowa promocja x-komu, w której można wyrwać dobrze wyposażony laptop Lenovo za mniej niż 2000 zł.

x-kom kusi — Lenovo V15 i5-1235U/16GB/1TB/Win11 taniej o 550 zł

To najniższa cena laptopa Lenovo V15 w ostatnich 30 dniach, a rabat wynosi aż 550 zł — to o ponad 1/5 ceny mniej niż przed startem oferty. Seria V15 to przy tym komputery Lenovo bez niepotrzebnych udziwnień, solidne woły do pracy biurowej i cyfrowej rozrywki.

Objęty promocją wariant komputera oferuje:

- 15,6-calowy, matowy ekran LCD, o rozdzielczości FullHD i jasności 250 nitów,

- procesor Intel Cote i5-12350U (10 rdzeni, 12 wątków, 12 MB cache) i grafikę Intel Iris Xe,

- 16 GB pamięci RAM DDR4 3200 MHz,

- dysk SSD 1TB,

- łączność: LAN 1 Gb/s, Wi-iFi 5 i Bluetooth 5.1,

- złącza: USB 2.0 x1, USB 3.2 Gen. 1 x1, USB-C z DisplayPort i PowerDelivery x1, HDMI, RJ-45, słuchawkowe,

- zasilanie: 65W, ze wtykiem USB-C,

- kamerę z przesuwaną zaślepką, głośniki stereo i dwa mikrofony,

- wymiary: 359 x 236 x 19,9 mm, przy masie 1,7 kg.

Sprzęt ma preinstalowany system Windows 11 Home i wydzieloną partycję recovery do łatwej reinstalacji. Objęty jest gwarancją na 24 mies., a jego obudowa spełnia wymagania standardu militarnego MIL-STD-810H, powinna więc wytrzymać znacznie więcej niż w typowych laptopach.

Laptop został przeceniony w ramach "Gorącego strzału" z 2499 zł do 1949 zł, a pula urządzeń objętych promocją to 250 sztuk.

