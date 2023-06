Nie masz kasy na Thermomix? Zaczekaj do sierpnia

Thermomix może stanąć w Twojej kuchni nawet jeśli nie masz 6 tysięcy, by go kupić. Po prostu poczekaj.

W sierpniu wróci możliwość kupienia wymarzonego robota kuchennego firmy Vorwerk na raty na korzystnych warunkach. Portal TELEPOLIS.PL dowiedział się z nieoficjalnych, ale pewnych źródeł, że urządzenie będzie można kupić w korzystnych ratach 0 procent.

Cena zostanie rozłożona na 36 rat. Przy założeniu, że utrzyma się na poziome 5995 zł za Thermomix TM6, będzie można płacić 166,53 zł przez trzy lata po zakupie. Przypominam, że nowe urządzenie to także pół roku okresu próbnego usługi Cookidoo za darmo. Aplikacja mobilna, baza kilkuset przepisów języku polskim i tysięcy w innych językach stanie przed Tobą otworem.

Thermomix na 10 lub 20 rat

Jeśli 36 miesięcy to za długo, już teraz możesz skorzystać z możliwości kupienia urządzenia na 10 lub 20 rat 0 procent. Ta oferta będzie obowiązywać tylko do końca czerwca, a więc do piątku! Jeśli szukasz dodatkowej motywacji, przypominam, że jeszcze dostępna jest czarna wersja z serii limitowanej. Nie wiemy, czy w sierpniu nadal będzie można ją kupić, ale na pewno będzie się świetnie prezentować.

Zobacz: Thermomix w nowej wersji. Każdy zwróci uwagę

Ponadto do końca czerwca kupujący Thermomix mogą dokupić nakładkę do krojenia i tarcia warzyw w promocyjnej cenie: 165 zamiast 495 zł.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: własne