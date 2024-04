Hit dla graczy. Dobry monitor za kilkaset złotych

Jesteś fanem szybkich gier sieciowych? Szukasz nowego monitora? Nie chcesz dużo wydawać? Nie ma problemu! Acer ma coś w naprawdę atrakcyjnej cenie.

Wiele firm ma już w ofertach flagowe jednostki, które zachwycają topową specyfikacją. Sporo producentów zapomniało chyba jednak, że nie każdy chce lub może wydawać grube tysiące na kartę graficzna, procesor, monitor czy inny sprzęt. Na szczęście tutaj z pomocą przychodzą firmy takie jak Acer oraz promocje.

Acer Nitro QG240YH3BIX to propozycja FHD 100 Hz

Acer Nitro QG240YH3BIX to 24-calowy monitor skierowany do graczy, który wyposażono w matrycę typu VA o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 px) z częstotliwością odświeżania do 100 Hz. Mowa więc o świetnej propozycji do taniego grania w dynamiczne tytuły sieciowe - League of Legends, Valorant, Counter-Strike 2 itd.

Czas reakcji wynosi 4 ms (GtG) lub 1 ms (VRB), kontrast to 1000:1, a jasność sięga 250 cd/m2. Pokrycie palety barw sRGB to 95%. Warto podkreślić też obecność technologii synchronizacji obrazu, czyli AMD FreeSync.

Niestety jak na ten segment cenowy przystało zestaw złączy wideo jest dość ubogi, acz w zupełności wystarczający - jedno HDMI 2.0 oraz jedno D-Sub (VGA). Całość dopełnia port słuchawkowy.

