Biedronka szaleje. Masz czas do 2 lipca, ale lepiej się pospiesz

Czysto mieć lubi większość z nas, ale nie każdy lubi sprzątać. O ile jednak przyjemniej jest sprzątać odkurzaczem pionowym, bez zbędnego schylania się. Tego sprzętu chyba nie trzeba nikomu przedstawiać.

Biedronka Home na swojej stronie internetowej przygotowała atrakcyjną ofertę dla tych, którzy cenią sobie skuteczne sprzątanie. Od 26 czerwca do 2 lipca (lub do wyczerpania zapasów) trwa promocja na odkurzacz pionowy VACTIDY V8 PRO, który kupimy 50% taniej od ceny regularnej. Cena odkurzacza to 399 zł (regularna cena - 799 zł).

Zalety odkurzacza VACTIDY V8 PRO

Panel dotykowy led - umożliwia włączanie i wyłącznie urządzenia, wskazuje też poziom baterii

- umożliwia włączanie i wyłącznie urządzenia, wskazuje też poziom baterii Wydajny tryb ssania (potężny silnik 160 W zapewnia moc ssania 25 kPa)

(potężny silnik 160 W zapewnia moc ssania 25 kPa) Zaawansowany system filtracji - czterostopniowy system HEPA oraz CycloneFlow zapewnia wolne od kurzu powietrze.

Czas pracy - do 35 minut.

Odkurzacz jest niezwykle łatwy w użyciu oraz skuteczny w sprzątaniu. Obrotowa głowica o zakresie ruchu 180 stopni w poziomie i 90 stopni w pionie sprawi, że manewrowanie pod meblami oraz szafkami stanie się sprawne jak nigdy dotąd.

V8 Pro jest doskonałym wyborem dla osób szukających wygodnego i skutecznego sposobu na utrzymanie czystości w domu.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Anna Rymsza / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Biedronka Home