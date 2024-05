Najlepszy odkurzacz automatyczny wreszcie w promocji

Dreame X40 Ultra doczekał się promocji. To najlepszy odkurzacz automatyczny producenta i zarazem jeden z najlepszych, jakie w ogóle powstały, maksymalną oceną w recenzji na Telepolis.pl.

X40 Ultra to najwyższy i zarazem najlepszy model w ofercie Dreame. To, co przede wszystkim go wyróżnia to system Vormax, który gwarantuje moc ssania na rekordowym poziomie aż 12000 Pa. Niegroźne są mu tym samym nie tylko podłogi, ale nawet wyjątkowo gęste, wysokie dywany, a do tego, jak żaden inny poradzi sobie z sierścią zwierząt.

By dostać się do wszelkich zakamarków, zarówno ramię zmiotki, jak i jeden padów mopa wysuwają się na robotycznych ramionach, sięgając do miejsc niedostępnych dla konkurencyjnych konstrukcji. Doskonałym uzupełnieniem zestawu jest stacja dokująca z automatycznym samooczyszczeniem, opróżnianiem zbiornika na kurz, dozowaniem środka czyszczącego i wody oraz systemem suszenia padów mopujących w temperaturze 70°C. Dodatkowo zastosowanie antybakteryjnego zbiornika i worka na pył z aktywnym węglem efektywnie neutralizuje nieprzyjemne zapachy oraz bakterie.

Nie zabrakło tutaj funkcji smart, od rozpoznawania plam na podłodze, przez oznaczanie na mapie pomieszczeń wszelkich przeszkód, w tym nawet przewodów USB, które były do tej pory śmiercionośne dla odkurzaczy, po wreszcie unikanie dzieci, czworonogów czy... odchodów na podłodze. Kto raz czyścił odkurzacz i pół mieszkania z psich czy kocich odchodów, ten się nie śmieje. I o Dreame X40 Ultra można by tak było długo, nie bez powodu otrzymał od nas ocenę recenzencką 10/10 w niezależnym teście.

Najważniejsze jest jednak, że wreszcie staniał — dokładnie o 400 zł względem premierowej ceny. Teraz to już 5699 zł w wybranych sklepach, co czyni go praktycznie bezkonkurencyjnym względem flagowych produktów iRobot, Samsung czy Vorwerk Kobold.

