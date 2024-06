PlayStation 5 w niezłej promocji. Musisz tylko wziąć dwie gry

PlayStation 5 było od zawsze obiektem pożądania i to się raczej nie zmienia. MediaMarkt z okazji końca roku szkolnego oferuje świetną promocję na ten kultowy produkt.

Koniec roku szkolnego to dobry pretekst, aby w końcu zakupić wymarzoną konsolę do gier. MediaMarkt wychodzi temu naprzeciw - właśnie obniżył cenę konsoli SONY PlayStation 5 Slim 1TB D Chassis o 25%. Wystarczy, że kupisz do tego dwie gry z listy poniżej i cena w koszyku naliczy się sama.

Promocja trwa od 19 do 23 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Zatem lepiej się pospieszyć!

Konsola PS5 to produkt, którego chyba nikomu nie trzeba zachwalać. Dzięki niej wchodzimy w inny wymiar rozgrywki. Ultraszybki dysk SSD zapewnia błyskawiczne czasy wczytywania. Efekty dotykowe, adaptacyjne efekty Trigger i technologia dźwięku 3D2 stanowią gwarancję realistycznie odwzorowanego świata niesamowitych gier nowej generacji na PlayStation.

PlayStation o prędkości błyskawicy

Wykorzystując moc procesora niestandardowego, procesora graficznego i dysku SSD ze zintegrowanym We/Wy, stworzono nowe zasady tego, na co stać konsolę PlayStation.

Gry zachwycają niesamowitą grafiką i odkrywają nowe funkcje PS5. Masz możliwość korzystania z szerokiego katalogu zgodnych gier na PS4. Doznasz jeszcze mocniejszych wrażeń z grania, dzięki obsłudze efektów dotykowych, adaptacyjnym spustom i technologii dźwięku 3D2.

Promocja na konsolę jest elementem większej akcji promocyjnej, z okazji końca szkoły. To jest ten moment, kiedy warto skorzystać.

