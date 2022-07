Lidl pozazdrościł Biedronce. Też chce chronić telefony

Lidl szykuje mocne promocje na następny tydzień. Wśród wielu ciekawych pozycji znajdą się również akcesoria, które pomogą ci właściwie chronić telefon.

W następnym tygodniu temperatura będzie wysoka, lecz nie tylko ze względu na Słońce. Atmosferę dodatkowo podgrzeje Lidl ze swoimi gorącymi promocjami. Wśród nich znajdzie się sporo taniej elektroniki oraz coś, co pomoże właściwie zadbać o telefon.

Lidl organizuje promocje, które będą obowiązywać od następnego poniedziałku, czyli 18.07.2022. Jedną z najciekawszych pozycji na liście jest oczyszczacz powietrza SilverCrest o mocy 30 W z trzykrotnym systemem filtracji i generatorem jonów, które skutecznie wiążą kurz. Standardowa cena urządzenia wynosi 249 złotych, lecz od poniedziałku będzie można zgarnąć oczyszczacz za 199 złotych.

Drugą ciekawą pozycją jest głośnik Bluetooth również firmy SilverCrest. Jest on zaopatrzony w akumulator pozwalający na nieprzerwane słuchanie muzyki nawet do 15 godzin. Urządzenie zostanie przecenione z 59 na 39 złotych.

Szkło hartowane 5D w sklepach Lidl

Prawdziwym hitem Lidla w przyszłym tygodniu będzie promocja na szkła hartowane 5D firmy Stark o twardości 9H. Szkła zostały przecenione o 45%, co oznacza, że zamiast 34,99 trzeba będzie za nie zapłacić jedynie 19 złotych.

Warto zauważyć, niedawno bardzo podobną ofertę przedstawił konkurencyjny dyskont Biedronka. Wprawdzie tam sprzedawano szkła marki Setty, ale niewykluczone, że to de facto jeden OEM.

Wysłaliśmy zapytanie do przedstawicieli Lidla o listę modeli, do jakich będą dostępne szkła. Artykuł zostanie zaktualizowany o tę informację, gdy tylko otrzymamy odpowiedź. Ze zdjęcia z gazetki promocyjnej można jednak wywnioskować, że obecne będą szkła hartowane do iPhone'ów 6, 7 i 8 (i siłą rzeczy SE dwóch ostatnich generacji).

