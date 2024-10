Lidl przecenił kolejny megahit. Tylko dziś o 300 zł taniej

Lidl nie byłyby sobą, gdyby przy sobocie nie zaskoczył jakąś spektakularną promocją dnia. I mamy to! Tylko dziś bardzo praktyczne urządzenie dostaniemy aż 300 złotych taniej.

Tylko dziś (19 października), w sklepie internetowym Lidla, dostaniemy w supercenie robota koszącego marki Parkside. Zapłacimy za niego 1699 złotych (cena regularna to 1999 złotych). A trzeba przyznać, że to ostatni dzwonek na zrobienie porządków w ogrodzie lub na trawniku przed domem, przed nadchodzącą zimą. A pogoda jest ku temu wyborna. Zatem, jeśli jesteście zainteresowani tego typu sprzętem koszącym, być może warto się zainteresować promocją.

Z rzeczy, które wyróżnia ten sprzęt to jest dedykowana aplikacja oraz sterowanie pogodą, co oznacza, że w przypadku deszczu, robot sprytnie ewakuuje się do stacji dokującej. Ciekawą opcją jest także możliwość zabezpieczenia urządzenia PIN-em, co uniemożliwia włączenie robota osobom nieuprawnionym.

PARKSIDE® Robot koszący PMRDA 20-Li B2, z aplikacją, 20 V

Opis produktu

Za pomocą aplikacji, możemy wygodnie sterować trybem koszenia, czasem pracy, ręcznym uruchamianiem i wieloma innymi funkcjami.

Nadaje się do trawnika o powierzchni do 1000 m².

Posiada 3 regulowane tryby obszaru: cały obwód, do 5 zdefiniowanych stref drugorzędnych lub koszenie punktowe.

2 indywidualnie programowane czasy pracy na każdy dzień tygodnia.

Pielęgnacja trawnika sterowana pogodą – automatyczny powrót do stacji ładującej dzięki zintegrowanemu czujnikowi deszczu.

Kodem PIN zabezpieczysz przed nieautoryzowanym włączeniem lub kradzieżą.

Mocna bateria litowo-jonowa 20 V (4,0 Ah)

Urządzenie kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami z serii PARKSIDE X 20 V Team

