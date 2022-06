Pułapka w Lidlu. Tego sprzętu nie kupuj

Lidl znowu zaszalał i przyszykował ciekawe promocje. Już teraz w ich ofercie będzie można za grosze dorwać przenośne konsole wraz z ponad setką gier. Początkujących vlogerów może zainteresować budżetowy zestaw EASYmaxx.

Przenośna konsola - 150 gier w zestawie

Lidl w swojej najnowszej ofercie przygotował ciekawe pozycje dla fanów gadżetów i elektroniki. Ich asortyment, podczas trwającej od 4 do 9 lipca promocji, powiększy się o zestaw przenośnych konsoli z motywami ulubionych bajek dla dzieci. Lidl chwali się, że na urządzeniu będzie można pograć w aż 10 gier z ulubionymi postaciami z kreskówek. Oprócz tego dostępnych będzie również 140 klasycznych gier.

Konsole dostępne są w czterech motywach: Psiego Patrolu, Spidermana, Krainy Lodu i zwykłym czerwono-niebieskim. Urządzenia posiadają kolorowy ekran LCD o przekątnej 1,8 cala, 8-bitowy procesor z 16-bitową grafiką oraz jest zasilane na baterie. Jeden zestaw kosztuje 99 złotych.

Brzmi to jak świetny prezent dla dziecka, jednak trzeba uważać żeby się nie nadziać. Podobieństwo konsoli do Nintendo Switcha jest niezaprzeczalne i może zmylić niejednego rodzica. Podobnie było chociażby w przypadku PolyStation, podróbce PlayStation, która żerowała na podobieństwie nazwy i nieświadomych rodzicach.

Promocja Lidla obejmuje również zabawkowy szybowiec o wymiarach 68x86x17 cm. Samolot należy złożyć samodzielnie, lecz montaż ma być na tyle łatwy, że będzie można to zrobić bez użycia kleju. Według Lidla, szybowiec zapewni "łagodne loty ślizgowe i zapierające dech pętle".

Tani zestaw dla vlogerów

Kolejna pozycja powinna w szczególności zainteresować amatorów wideo-blogów. Jeżeli zawsze chciałeś rozpocząć karierę vlogera, lecz nie chciałeś wydawać kroci na profesjonalne studio, to będziesz mógł dostać cały potrzebny sprzęt w cenie 99 złotych. "Zestaw startowy dla vlogera" firmy EASYmaxx jest swego rodzaju statywem z mikrofonem i lampą oraz specjalnym uchwytem na smartfona. To prawdziwe przenośne studio do nagrywania vlogów, szczególnie, że wygodny uchwyt umożliwi nagrywanie nawet w ruchu.

Urządzenie zasilane jest bateriami. Lampa jest w stanie świecić w trzech różnych trybach, osiągając przy tym temperaturę barw w okolicach 6500K.

Źródło zdjęć: Lidl

Źródło tekstu: Lidl