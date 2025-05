Niebieskie ekrany pożarły jabłka. Microsoft nowym królem kapitalizacji

Skąd ten dynamiczny wzrost wartości Microsoftu? Odpowiedź brzmi Azure

Wzrost wartości Microsoftu to przede wszystkim efekt rosnącego zaufania inwestorów do strategii firmy w obszarze chmury obliczeniowej oraz sztucznej inteligencji. Akcje Microsoftu wyraźnie zyskały po publikacji świetnych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2025 roku, które przewyższyły oczekiwania analityków. CEO Satya Nadella podkreślił, że popyt na rozwiązania cloud computing i AI pozostaje bardzo wysoki, co potwierdza przewagę firmy w tych segmentach.