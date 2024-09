Lenovo rozdaje słuchawki gamingowe. Masz czas do 13 października

Lenovo startuje z nową promocją z okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego. Przy zakupie laptopa Lenovo klienci mogą odebrać prezent w postaci gamingowych słuchawek. Akcja trwa do 13 października.

Kupując niemal dowolny, dostępny na rynku laptop Lenovo, dostaniesz słuchawki gamingowe Lenovo Legion H600 Wireless Gaming Headset – to nowa promocja firmy, która rusza dziś i potrwa do 13 października 2024 r. Nie jest to co prawda zachęta, by specjalnie dla słuchawek kupić komputer, ale osoby, które mają w planach nowy laptop i myślały nad sprzętem Lenovo, mogą się tym zainteresować.

Nowa akcja Lenovo obejmuje praktycznie wszystkie dostępne na rynku modele laptopów z różnych serii: Yoga, IdeaPad, Legion, LOQ czy Flex. Wystarczy tylko wybrać upatrzony komputer, zarejestrować się na stronie akcji i odebrać słuchawki.

Lenovo: kup laptop, odbierz słuchawki Lenovo Legion H600 Wireless

Po dokonaniu zakupu laptopa z jednej z wymienionych serii będzie można odebrać prezent w postaci słuchawek Lenovo Legion H600 Wireless Gaming Headset, w kolorze czarnym. Zostały one stworzone z myślą o graczach i są wyposażone w bezstratny odbiornik bezprzewodowy 2.4 GHz, gniazdo 3,5 mm, regulowany pałąk i piankowe nauszniki pokryte oddychającym materiałem.

Bezprzewodowy odbiornik USB-A H600 oferuje bezstratne połączenie o niskim opóźnieniu (< 35 ms). Słuchawki mają 50-mm przetworniki audio oraz jednokierunkowy mikrofon z funkcją flip-to-mute i redukcją szumów. Dodatkowo do słuchawek dołączona jest gamingowa stacja Legion S600, która umożliwia bezprzewodowe ładowanie.

Jak za darmo zgarnąć gamingowe słuchawki Lenovo?

Aby skorzystać z promocji, wystarczy wykonać następujące kroki:

Kupić w okresie od 16 września do 13 października 2024 roku wybrany model laptopa Lenovo objęty promocją.

objęty promocją. Zarejestrować swój zakup na stronie akcji, podając wymagane informacje oraz dołączając dowód zakupu.

na stronie akcji, podając wymagane informacje oraz dołączając dowód zakupu. Po zweryfikowaniu zgłoszenia można odebrać prezent w postaci słuchawek Lenovo.

Więcej informacji o promocji oraz pełną listę modeli objętych akcją można znaleźć na stronie lenovopolska.pl/backtouniversity.

