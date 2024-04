Ukryta funkcja w Paczkomatach. Klienci mieli jej nie poznać

Paczkomaty firmy InPost mają ukryte menu. To zostało stworzone z myślą o kurierach, ale jedna z użytkowników pokazał, jak można je aktywować.

Polacy pokochali Paczkomaty. Już 94 proc. mieszkańców Polski wybiera ten sposób dostawy w trakcie zakupów online. Nie ma w tym żadnego zaskoczenia, bo to niezwykle wygodny sposób. Tymczasem okazuje się, że maszyny InPostu mają ukryte menu. Na TikToku pojawił się film, jak je aktywować.

Ukryte menu w Paczkomatach

Na TikToku, na profilu @adambulerman, pojawił się film, na którym możemy zobaczyć, jak włączyć ukryte menu w Paczkomatach. W tym celu należy najpierw kilka razy kliknąć logo InPost w prawym górnym rogu, a następnie to samo zrobić na grafice Paczkomatu w prawym dolnym rogu.

Jeśli to zrobimy, to naszym oczom ukaże się ekran logowania. Ukryte menu zostało stworzone z myślą o kurierach, którzy dostarczają i odbierają paczki z maszyn. Plotka głosi, że po zalogowaniu możliwe jest otwarcie wszystkich skrytek naraz, ale na ten moment nie ma na to żadnego potwierdzenia. Zresztą bez wpisania loginu i hasła żadna postronna osoba i tak nie jest w stanie nic w ukrytym menu zrobić.

InPost na razie nie skomentował tego filmu. Nie można wykluczyć, że autor filmu sprowadził na siebie problemy, bo obecność ukrytego menu i sposób jego aktywowania jest prawdopodobnie kwestią strzeżoną, ale to tylko moje domysły. Możliwe, że firma InPost wkrótce zmieni sposób aktywowania panelu dla kurierów i zaprezentowana metoda przestanie być dostępna.

