InPost ma pilny komunikat. Dotyczy przesyłek w grudniu

InPost jak co roku wprowadza gwarancję dostawy przed Wigilią. Można liczyć na to, że przesyłki z prezentami nadane nawet dzień wcześniej dotrą na czas.

InPost potwierdza po raz kolejny, że będzie działał do ostatniej chwili. Firma gwarantuje, że wszystkie przesyłki nadane przez Paczkomat 22 grudnia zjawią się u odbiorców przed Wigilią, jeśli nadawca dostarczy je do sieci InPost do godziny 13.00, a w niektórych strefach nawet do 16.00.

Ponadto, w ramach specjalnej oferty dla wybranych sklepów internetowych m.in. Amazon, Decathlon, KRUK, Media Expert Media Markt, Modivo, SUPER-PHARM, X-kom, przesyłki nadane nawet 23 grudnia do 13.00 – InPost dostarczy jeszcze w Wigilię. Dzięki temu mamy pewność, że prezenty kupione w sklepach on-line dotrą na czas.

🎄🚀 Gwarancja Świątecznej Dostawy na NOWYM poziomie! 🚀🎄



✅ Wszystkie przesyłki nadane nawet 22 grudnia do godz 13.00 – 2 DNI przed Wigilią – dotrą na czas!



🔥 ALE!!!!

Dla wybranych sklepów e-commerce (Amazon, CCC/Modivo, Decathlon, Media Expert, SUPER-PHARM i inne) paczki… pic.twitter.com/lqoznvm70a — Rafał Brzoska (@RBrzoska) December 9, 2024

Finalna godzina nadania paczki 22 grudnia, którą obejmuje gwarancja dostawy, zależy od strefy, w której znajduje się dany Paczkomat. W strefie D kurier ostatni raz w ciągu dnia odbiera paczki o godz. 13.00, w strefie C o 14.00, w strefie B o 15.00, a w strefie A o godz. 16.00. W której strefie znajduje się wybrany Paczkomat, można sprawdzić na stronie: https://inpost.pl/godziny-odbiorow.

Rafał Brzoska, prezes i założyciel Grupy InPost, podkreśla, że to już szósty raz firma daje gwarancję dostawy przed Świętami, jednak w tym roku jeszcze bardziej podnosi poprzeczkę. Zdaniem szefa InPostu to rozwiązanie w przyszłości będzie kolejnym standardem rynkowym obowiązującym całą branżę.

