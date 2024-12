InPost ma nowy regulamin. Wchodzi w życie 22 grudnia

InPost poinformował o zmianach w regulaminie usługi płatności InPost Pay. Co dokładnie się zmieni?

Dalsza część tekstu pod wideo

InPost Pay to system płatności mobilnych, który połączony jest z dostawą Paczkomatami lub kurierem. Oferowany jest w coraz większej liczbie sklepów internetowych. Jego niekwestionowaną zaletą jest to, że wszystkie informacje na temat zamówienia, płatności i dostawy znajdują się w jeden aplikacji InPostu. Jednak użytkownicy muszą wiedzieć, że właśnie zmienia się regulamin usługi.

InPost Pay zmienia regulamin

InPost poinformował użytkowników usługi płatności mobilnych InPost Pay o małych, ale istotnych zmianach w regulaminie. W sumie modyfikacji uległy trzy zapisy, które są ważne z perspektywy samych użytkowników.

Najważniejsza zmiana dotyczy samego konta. W nowym regulaminie każde konto InPost Pay może być powiązane z wyłącznie jednym adresem e-mail i jednym numerem telefonu. Ma to zwiększyć przejrzystość, bezpieczeństwo i wygodę korzystania z usługi. Poza tym InPost dodał do nowego regulaminu postanowienia, które lepiej precyzują moment zawarcia umowy sprzedaży towarów lub usług. Ma to być bardziej przejrzyste dla użytkowników.

InPost poinformował też, że w niektórych sytuacjach może poprosić użytkowników o ponownie zalogowanie się do aplikacji i konta InPost Pay.

Aby jeszcze lepiej chronić Twoje dane, w niektórych sytuacjach poprosimy Cię o ponowne zalogowanie do aplikacji oraz konta InPost Pay. Jednocześnie wyjaśniamy w regulaminie, co możesz zrobić w przypadku zapomnienia adresu e‐mail wykorzystanego do rejestracji konta w InPost Pay lub utraty dostępu do niego.

- czytamy w informacji InPost.

Nowy regulamin wchodzi w życie 22 grudnia 2024 roku. Nie jest wymagana ręczna akceptacja.

Zobacz: Klienci PKO BP pokochają tę funkcję. Skorzysta konkretna grupa

Zobacz: Paczkomaty dostaną braciszka. InPost stawia nowy sprzęt i już zastrzegł nazwę

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: MOZCO Mateusz Szymanski / Shutterstock.com

Źródło tekstu: InPost