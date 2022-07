InPost Fresh rusza w czterech nowych miastach

Usługa InPost Fresh wjechała do nowych miast. Po Warszawie, Krakowie i Łodzi można z niej teraz korzystać w Katowicach, Sosnowcu, Czeladzi i Mysłowicach.

Usługa InPost Fresh, cieszy się olbrzymią popularnością w trzech największych miastach w Polsce w których dotychczas jest dostępna.. Aplikacja InPost Fresh pozwala łatwo, szybko i bez wychodzenia z domu wykonać codzienne zakupy, które już następnego dnia dostarczy kurier InPost dedykowanym transportem w kontrolowanej temperaturze. Do skorzystania z usługi potrzebna jest tylko nasza aplikacja. Żyjemy coraz szybciej, a przy tym chcemy spędzać jak najwięcej czasu z najbliższymi, dlatego dla wielu naszych klientów możliwość zrobienia codziennych zakupów w kilkadziesiąt sekund, tylko za pomocą aplikacji jest bezcenna.

Pozwala ona zaoszczędzić czas na dojazdach do sklepów, samych zakupach oraz kolejkach przy kasach. Nie jest więc dla nas zaskoczeniem, że klienci z kolejnych miast także chcą mieć możliwość korzystania z tej wyjątkowo wygodnej formy zakupów. Dlatego zdecydowaliśmy się na zwiększenie jej zasięgu o kolejne miasta. Choć Carrefour jest dla InPost Fresh drugim partnerem, to teraz oferuje swoje produkty w największej liczbie miast. Co ważne format ten jest otwarty także dla na innych firm z którymi cały czas rozmawiamy.