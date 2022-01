Free Now startuje w nowych miastach i zaczyna od promocji

Free Now zwiększa swój zasięg w Polsce o cztery kolejne miasta. W Lublinie, Rzeszowie, Białymstoku i Bydgoszczy z tej okazji trwa promocja, w ramach której każdy przejazd za pośrednictwem Free Now jest o 50% tańszy.

Platforma Free Now działa w Polsce już od 10 lat, udostępniając przejazdy w 7 aglomeracjach: Warszawie, Trójmieście, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach (i GOP) oraz Łodzi. Teraz do tego grona dołączają cztery kolejne miasta: Białystok, Bydgoszcz, Lublin i Rzeszów. Razem to 11 lokalizacji w naszym kraju.

Free Now planuje w tym kwartale zrekrutować ponad 1000 partnerskich kierowców w nowych miastach. Firma zapewnia, że mogą oni liczyć na konkurencyjne warunki prowizyjne i atrakcyjne bonusy do każdego zlecenia przy rozpoczęciu współpracy. Z kolei mieszkańcy Białegostoku, Bydgoszczy, Lublina i Rzeszowa w ramach promocji na start mogą korzystać z 50% zniżki na każdy przejazd.

Rok 2021 zakończyliśmy rekordową liczbą przejazdów i odbudowaliśmy nasz wolumen zamówień od początków pandemii. Te wyniki upewniły nas w decyzji o udostępnieniu FREE NOW w kolejnych miastach w Polsce. To bardzo obiecujące lokalizacje, w których rynek przewozów rośnie dynamicznie, a mieszkańcy coraz chętniej korzystają z aplikacji do zamawiania przejazdów. Jesteśmy przekonani, że mieszkańcy Lublina, Rzeszowa, Bydgoszczy i Białegostoku pokochają naszą usługę, bo zapewniamy wygodę, przystępne ceny znane z góry, szybkość i bezpieczeństwo. Nasz model funkcjonowania na rynku zakłada również współpracę z miastami, zwłaszcza w przekonywaniu mieszkańców o korzystaniu ze współdzielonej mobilności, na rzecz rezygnacji z posiadania własnego auta.

– powiedział Krzysztof Urban, dyrektor zarządzający Free Now w Polsce

Integracja z Dott

Nowe miasta w zasięgu to nie jedyna nowość na platformie Free Now w tym roku. W ubiegłym tygodniu firma ogłosiła integrację z Dott, dzięki czemu 7 tysięcy hulajnóg tego operatora można już wynająć i opłacić przez Free Now w Warszawie i Trójmieście. Obok marki Tier jest to kolejny zewnętrzny operator elektrycznych hulajnóg na minuty, z którym platforma Free Now podjęła w Polsce współpracę, dając tym samym dostęp do 1/3 wszystkich współdzielonych jednośladów w Polsce.

Długofalowa strategia Free Now zakłada dalsze włączanie usług zewnętrznych operatorów współdzielonych i elektrycznych hulajnóg, skuterów, rowerów oraz carsharingu.

