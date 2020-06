Hulajnogi hive wracają w nowych barwach i tylko w apce FREE NOW

Po wstrzymaniu swoich usług w połowie marca w związku z pandemią, hulajnogi hive na początku czerwca powracają w nowym wydaniu. Od teraz użytkownicy wypożyczą hive wyłącznie przez aplikację FREE NOW, w której oprócz zamówienia przejazdu samochodem, można wynająć hulajnogę. Dodatkowo flota hulajnóg hive zmienia barwy z żółtej na czerwień.

Pierwszym miastem, w którym jednoślady FREE NOW będą na nowo dostępne, jest Wrocław. W kolejnych tygodniach usługa ta powróci również w Krakowie, Gdańsku i Warszawie.

Zobacz: Tygodniowy abonament LimePass i nielimitowana liczba odblokowań hulajnóg

Na nowy start, mieszkańcy Wrocławia będą mogli skorzystać z 300 hulajnóg w czerwonych barwach FREE NOW. Taka sama liczba pojawi się również w każdym z pozostałych miast: Gdańsku, Warszawie oraz Krakowie i będzie się ona zwiększać w kolejnych tygodniach, w zależności od zapotrzebowania mieszkańców. Cennik wynajmu hive we FREE NOW pozostaje bez zmian i jest konkurencyjny na rynku: 3 zł za odblokowanie i 0,50 zł za każdą minutę.

FREE NOW zapowiada, że aplikacja hive zostanie wyłączona i usunięta ze sklepów App Store i Google Play, a jej użytkownicy są informowani o konieczności pobrania aplikacji FREE NOW i założenia nowego konta (jeśli nie są jeszcze użytkownikami FREE NOW). Oznacza to, że konta użytkowników aplikacji hive przestaną istnieć, a dane użytkowników zostaną usunięte i nie będą automatycznie migrować do FREE NOW.

Zobacz: FREE NOW przejmuje kierowców z Ubera i innych platform. W styczniu przeszło ich już tysiąc

Zobacz: FREE NOW integruje hulajnogi hive w jednej aplikacji

Czy hulajnogi hive są bezpieczne?

Ze względu na pandemię hulajnogi od FREE NOW są codziennie, dwukrotnie, dokładnie dezynfekowane: przed rozstawieniem i w momencie zbiórki do ładowania, zwłaszcza w miejscach takich jak uchwyty, hamulce, dzwonek i kolumna. Zespół zajmujący się rozmieszczeniem, uporządkowaniem, ładowaniem i konserwacją floty hulajnóg ma obowiązek noszenia maseczek i jednorazowych rękawiczek podczas pracy. FREE NOW zaleca użytkownikom hulajnóg korzystanie z rękawiczek jednorazowych lub płynów antybakteryjnych do rąk zarówno tuż przed odblokowaniem hulajnogi, jak i po odstawieniu jej w bezpieczne miejsce.

Zobacz: Play: wskocz na skuter elektryczny Hop.City i zyskaj 19 zł

Zobacz: Lime rozdaje (niektórym) kody na darmowe przejazdy, chwali się 5 milionami

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: FREE NOW