Podróż do przeszłości za parędziesiąt złotych. Nic tylko brać

Ile kosztuje sentymentalna podróż do przeszłości? Jeśli postawicie na dostępną właśnie w promocji retro konsolę DATA FROG SF2000 nie będzie to wcale takie drogie. A w zamian otrzymacie aż 6000 gier!

Przenośną konsolę typu handheld można dostać niezwykle atrakcyjnej cenie w AliExpress. Więcej o tym możecie znaleźć poniżej. A jeśli nie mieliście jeszcze takich sprzętów w rękach, z pewnością na pierwszy rzut oka zwróci Waszą uwagę niewielki, raptem 3-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 1280x720.

Spokojnie, to już może wystarczyć do naprawdę dobrej zabawy, a jednocześnie też dużej mobilności tego sprzętu, który można zabrać ze sobą wszędzie. Tym bardziej, że dzięki IPS możemy spodziewać się dobrych kolorów, co wpłynie na nasze wrażenia z rozgrywki.

Sam ekran to oczywiście nie wszystko. Producent deklaruje, że w środku znajdziemy aż 6000 (!) różnych gier, co przełoży się na długie godziny zabawy. Całość wykonana została z tworzywa sztucznego w dwóch wersjach kolorystycznych - czarnej i białej. Dzięki temu jest lekki i świetnie nadaje się chodziażby do podróży. Sam sprzęt ładuje się oczywiście przez wejście USB-C. Pojemność akumulatora to 1500 mAh.

Teraz sprzęt ten można dostać w niezłej przecenie. Całość z kodem promocyjnym kosztuje raptem 63 złote i 69 groszy. A jeśli to Wasze pierwsze zamówienie na AliExpress to otrzymacie z tej okazji także darmową dostawę. Szczegóły oferty oraz więcej szczegółów możecie znaleźć w linku poniżej:

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Data Frog, YT