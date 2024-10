Zasuwaj do Biedronki. Przydatna elektronika do wzięcia za 50 groszy

Szukasz solidnego, ale taniego powerbanka? To leć do Biedronki. Sieć przygotowała promocję, w której kupisz takie urządzenie za 50 groszy.

Biedronka co jakiś czas prezentuje nowe promocje na elektronikę. Najnowsza oferta jest szczególnie interesująca, bowiem pozwala na zakup powerbanka w cenie zaledwie 50 groszy. Jednak trzeba spełnić kilka warunków.

Biedronka. Powerbank za 50 groszy

Promocja trwa od 13 października do 1 listopada lub do wyczerpania zapasów. Aby z niej skorzystać, należy zakupić w internetowym sklepie Biedronka Home powerbank Extralink za 199 zł. Jeśli to zrobicie, to przy okazji możecie dodać do koszyka dwa modele Tracer Energo, każdy za 50 gr. Oznacza to, że w sumie wydacie 200 zł, a w zamian dostaniecie aż trzy powerbanki.

Powerbank Extralink to model EPB-069, który oferuje między innymi pojemność aż 30000 mAh, ładowanie Fats Charge z mocą 22,5 W. Do tego pozwala na ładowanie aż 5 urządzeń jednocześnie. Jest również wyposażony w cyfrowy wyświetlacz, który informuje między innymi o stanie naładowania.

Natomiast Tracer EnerGo to urządzenia dużo bardziej kompaktowe. Mają pojemność 10000 mAh, dwa porty USB-A i jeden USB-C (możliwość ładowania 3 urządzeń jednocześnie), a łączna masa każdego z nich to zaledwie 220 gramów. Standardowa cena to 69 zł, więc oszczędność to aż 137 zł.

Zobacz: Biedronka ma poważny problem. Dotyka coraz więcej klientów przy kasach

Zobacz: Rekordowa kara dla Biedronki. UOKiK ukarał sieć za wyzysk dostawców

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Damian Jaroszewski (NeR1o), Biedronka

Źródło tekstu: Biedronka