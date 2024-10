Biedronka ma murowany hit. Jest przeceniony o 55 proc.

Biedronka zaskoczyła świetną promocją na bardzo przydatne urządzenie. Przyda się ono w każdym domu, zwłaszcza w sezonie grzewczym. Tylko teraz 55 procent taniej. I to wcale nie błąd w gazetce.

W sezonie grzewczym, ale oczywiście nie tylko, warto zatroszczyć się o to, jakim powietrzem oddychamy. Do tego idealnie posłuży nam urządzenie marki Nooie, które zawiera wszystko, co powinien oczyszczacz powietrza. Z najbliższych dniach dostaniemy go za 269 zlotych, co stanowi 55 procent regularnej ceny. Warto się zatem pospieszyć. Oferta jest dostępna w sklepie internetowym Biedronka Home w dniach 23.10 - 29.10.2024. Cena regularna to 599 złotych.

Oczyszczacz powietrza Nooie NCA01

To inteligentny oczyszczacz powietrza, który automatycznie dostosowuje prędkość wentylatora i potrafi wychwycić 99,95% zanieczyszczeń powietrza o wielkości zaledwie 0,3 mikrometra. Obsługę urządzenia ułatwia sterowanie za pomocą dedykowanej aplikacji oraz sterowanie głosowe. Posiada 3 tryby pracy.

Inteligentny czujnik PM2,5 monitoruje poziom zanieczyszczenia powietrza, oraz automatycznie dostosowuje jedną z pięciu prędkości wentylatora. Wloty powietrza z obu stron obniżają zużycie energii.

Można nim sterować za pomocą dedykowanej aplikacji, a nie tylko. Możemy użyć także Alexy i Google Home. Urządzenie chwalone jest przez użytkowników za niski poziom hałasu. To ważne, kiedy śpimy - nie zaburza nam bowiem jakości snu.

Wymiary: 22 x 22 x 36,8 cm

Okres gwarancji (lata): 2

Bluetooth: tak

Poziom hałasu: 24-54 dB

Certyfikaty: ETL, FCC i CA65

Zobacz: Biedronka przeceniła profesjonalny sprzęt. Dla kierowców i nie tylko

Zobacz: Action szaleje. Przydatna elektronika za 14,45 złotych

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Biedronka Home