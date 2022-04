Rewelacyjna promocja na Amazon Kindle. Trudno o lepszą okazję

Amazon przygotował rewelacyjną ofertę na czytniki e-booków z serii Amazon Kindle. Trudno w tym momencie o niższą cenę.

Jeśli zastanawialiście się nad zakupem czytnika e-booków, a być może nawet szukaliście już najlepszego modelu, to w wielu przypadkach mogliście trafić na odpowiedź, że nie ma nic lepszego niż Amazon Kindle. Jeśli daliście się przekonać i planujecie zakup, to teraz jest prawdopodobnie najlepsza okazja do nabycia czytnika.

Amazon Kindle w rewelacyjnej promocji

Amazon przygotował rewelacyjną promocję na dwa czytniki e-booków - zwykły Amazon Kindle z podświetlanym ekranem oraz Amazon Kindle Paperwhite. Oba można kupić w polskiej wersji sklepu w dużo niższych cenach:

Co ważne, oba produkty są kupowane bezpośrednio od producenta i wysyłane z polskich magazynów. Dlatego czas oczekiwania powinien wynieść nie więcej, niż zaledwie kilka dni. Nie będzie też żadnych problemów z ewentualną gwarancją. Promocja trwa do 14 kwietnia, więc nie macie wiele czasu na ewentualny zakup.

