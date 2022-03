Lidl z niezwykłą ofertą. Takiej elektroniki się nie spodziewasz

Lidl wprowadza nową elektronikę do swojej oferty. Zapewniam, że takiego sprzętu w tym sklepie się nie spodziewaliście.

W ofercie Lidla pojawił się nowy sprzęt, którego w ofercie tego sklepu prawdopodobnie się nie spodziewałeś. Niestety, nie da się go kupić w sieci sklepów stacjonarnych. Zakupu dokonasz tylko online.

Lidl wprowadza elektryczny rower składany

O co chodzi? W ofercie Lilda pojawił się elektryczny rower składany Zundapp E-Bike Z101. Szybkie przejrzenie Internetu sugeruje, że ten nie jest nigdzie indziej dostępny w Polsce. Co oferuje ten model w cenie 3599 zł?

E-Bike Z101 wyposażony jest w 20-calowe koła oraz 6-biegowe przerzutki marki Shimano Tourney. Ma zintegrowany z ramą akumulator o parametrach 7,2 Ah / 36 V / 250 Wh. Ten ma zapewniać zasięg od 35 do nawet 65 km, w zależności od stylu jazdy. Oprócz tego oferuje hamulec v-brake z tyłu i z przodu, siodełko w kształcie City Comfort z zawieszeniem sprężynowym i oświetlenie marki Spanninga.

Rower, chociaż ma masę aż 21,1 kg, jest podobno łatwy do złożenia, dzięki czemu można go schować np. do bagażnika w samochodzie lub zabrać ze sobą do komunikacji miejskiej. Jego rama jest wykonana z aluminium. Rower jest zgodny z niemieckim Prawem o Ruchu Drogowym (StVZO). Cena to 3599 zł. Z tego, co udało mi się znaleźć, to u naszych zachodnich sąsiadów ten sam model kosztuje 959 euro, co daje ponad 4500 zł, więc oferta wydaje się ciekawa.

Zobacz: Kupili Thermomix. Nie tego się spodziewali

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lidlm, Raketir / Shutterstock.com