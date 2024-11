AliExpress sprzedaje ten sprzęt za 344 zł. Tylko czekać, aż skończą się zapasy

Na AliExpress znów możesz wyrwać przydatny sprzęt za grosze. Będzie niezastąpiony w przedświątecznych porządkach i na co dzień.

Odkurzacz pionowy może zupełnie zmienić to, jak sprzątasz, a ten model możesz mieć za czapkę gruszek. Wysoko oceniany odkurzacz Laresar Elite 8 kosztuje bowiem tylko 344 złote! To efekt połączenia świetnej zniżki z okazji AliExpress Days oraz kodu zniżkowego: AEPLAF05.

Laresar Elite 8 to klasyczny więcej niż zwykły odkurzacz pionowy. Oczywiście sprawdzi się przy odkurzaniu podłóg twardych i dywanów. Jego szczotka przeznaczona do tego celu ma oczywiście obrotowy wałek, pomagający zbierać zabrudzenia. Wbudowane oświetlenie pomoże znaleźć drobne śmieci, nawet jeśli będziesz odkurzać wieczorem. Ponadto w zestawie znajdują się szczotki pozwalające zamienić go w poręczny odkurzacz do auta, mebli czy półek. Producent dostarczył również wieszak, który ułatwi przechowywanie sprzętu.

Odkurzacz został wyposażony w silnik bezszczotkowy o mocy 500 W. Oczywiście można regulować moc ssania. W trybie najbardziej ekonomicznym moc ssania według producenta wynosi 15 kPa, a akumulator zapewni całą godzinę pracy. Maksymalna moc ssania to 48 kPa. Wszystkie informacje o pracy urządzenia można sprawdzić i ustawić na dotykowym ekranie LCD. Oczywiście nie zabrakło filtra HEPA.

Największą gratką dla wielu z nas jest łatwa wymiana akumulatora. W sklepie producenta można dokupić dodatkowy, jeśli jeden to za mało, by posprzątać duży dom.

Oczywiście odkurzacz pionowy Laresar nie jest jedynym łakomym kąskiem, jaki czeka na zakupowiczów na AliExpress. Połowa listopada to święto AliExpress Days, które obchodzi się zniżkami na produkty z przeróżnych kategorii.

Z takimi zniżkami aż miło się robi zakupy. Znajdziesz tu przydatne rzeczy do domu, do auta, dla siebie, dla dziecka… słowem wszystko od ciepłych skarpetek po tak lubiane przez naszych Czytelników retrokonsole.

