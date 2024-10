Action z kolejnym hitem. Nie pożałujesz, zwłaszcza jak zobaczysz cenę

Action jak co środę przygotowało pakiet ciekawych urządzeń za naprawdę niewielkie pieniądze. Dwa urządzenia przykuły naszą uwagę. Warto po nie sięgnąć właśnie teraz. Nie pożałujemy.

Sezon grzewczy ruszył pełną parą, dlatego warto zadbać o bezpieczeństwo we własnym domu. Z pomocą przychodzą sprytne urządzenia, które warto zamontować na ścianie. W ofercie sklepu pojawiły się czujniki tlenku węgla oraz dymu. Czujnik tlenku wegla z alarmem każdemu domownikowi zapewni większy komfort mieszkania i spokój, że wszystko z powietrzem jest OK. W dniach 2 -8 października czujnik tlenku węgla dostaniemy w cenie 52,90 złotych.

Czujnik tlenku węgla Smartwares

Wymiary: 11 x 8 x 4 cm

Z baterią: działa do 3 lat

Zasięg od 20 do 40 m²

Głośny i wyraźny alarm o natężeniu 85 dB

Kompaktowy czujnik ochroni Cię przed ryzykiem zatrucia tlenkiem węgla. Ta substancja jest bezbarwna i pozbawiona zapachu, przez co jej nie zauważysz.

Ale to nie koniec urządzeń tego typu, które proponuje w tym tygodniu Action. Wśród oferty wyróżnia się także czujnik dymu Smartwares w promocyjnej cenie 34,90 złotych.

Czujnik dymu Smartwares PD-8829

Jest niewielki i można go zamontować na każdym piętrze, by dom był jeszcze bezpieczniejszy. Bateria urządzenia wystarczy na 10 lat. To bardzo wygodne. Możesz przetestować czujnik przy pomocy dużego okrągłego przycisku na środku. Ten sam przycisk służy do wyłączania.

Zobacz: Nowa sieć sklepów w Polsce. Konkurencja dla Action i nie tylko

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Action