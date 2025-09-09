Ta nowa technologia pozwala widzieć pod wodą
Woda teoretycznie jest przeźroczysta. Jednak im głębiej jesteśmy, tym widoczność mocniej spada.
I nie ma w tym niczego dziwnego. Woda załamuje i rozprasza światło. Im głębiej jesteśmy, tym mocniej je przyciemnia. Dodatkowo jest pełna małych cząsteczek, które je dodatkowo odbijają. To wszystko przekłada się na fakt, że nawet wkładając kamerę pod wodę, widzimy tak naprawdę stosunkowo niewiele.
Technologia do widzenia pod wodą
Problem ten rozwiązuje technologia SeaSplat. Została ona opracowana przez MIT i Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI). Nie jest to jednak zaawansowana kamera, a sposób obróbki obrazu przy pomocy AI. Tym samym obraz jest nie tyle poprawiany, ile generowany od nowa na podstawie przesłanych danych. Działa to na dwóch płaszczyznach: korekcji kolorów i przekształcenia zdjęcia w przestrzeń 3D.
Dokładność tego rozwiązania jest więcej, niż zadowalająca. Tym samym może służyć jako narzędzie ułatwiające badanie stanu rafy koralowej, oraz do innych prac badawczych na dnie oceanów.