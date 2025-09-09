Tech

Ta nowa technologia pozwala widzieć pod wodą

Woda teoretycznie jest przeźroczysta. Jednak im głębiej jesteśmy, tym widoczność mocniej spada.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 10:54
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Ta nowa technologia pozwala widzieć pod wodą

I nie ma w tym niczego dziwnego. Woda załamuje i rozprasza światło. Im głębiej jesteśmy, tym mocniej je przyciemnia. Dodatkowo jest pełna małych cząsteczek, które je dodatkowo odbijają. To wszystko przekłada się na fakt, że nawet wkładając kamerę pod wodę, widzimy tak naprawdę stosunkowo niewiele.

Dalsza część tekstu pod wideo

Technologia do widzenia pod wodą

Ta nowa technologia pozwala widzieć pod wodą
Po lewej obraz standardowy, a po prawej po obróbce

Problem ten rozwiązuje technologia SeaSplat. Została ona opracowana przez MIT i Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI). Nie jest to jednak zaawansowana kamera, a sposób obróbki obrazu przy pomocy AI. Tym samym obraz jest nie tyle poprawiany, ile generowany od nowa na podstawie przesłanych danych. Działa to na dwóch płaszczyznach: korekcji kolorów i przekształcenia zdjęcia w przestrzeń 3D

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Maska do nurkowania SPOKEY Certa
Maska do nurkowania SPOKEY Certa
0 zł
59.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 59.99 zł
Wiosełka na ręce NILS AQUA NQAP10
Wiosełka na ręce NILS AQUA NQAP10
0 zł
29.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 29.99 zł
Maska do nurkowania SPOKEY Eli
Maska do nurkowania SPOKEY Eli
0 zł
38.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 38.99 zł
Advertisement

Dokładność tego rozwiązania jest więcej, niż zadowalająca. Tym samym może służyć jako narzędzie ułatwiające badanie stanu rafy koralowej, oraz do innych prac badawczych na dnie oceanów. 

Image
telepolis
Morze Optyka Oceany
Zródła zdjęć: Yetugraphic / shutterstock, MIT
Źródła tekstu: SciTechDaily