Sztuczna inteligencja może jednak wyeliminować pewien rodzaj pracy

Praca, która nie jest prawdziwa

Wypowiedź dyrektora generalnego OpenAI podczas DevDay spotkała się generalnie z krytyką, ale w sieci pojawia się coraz więcej głosów, które jednak twierdzą, że sztuczna inteligencja obnaża, jak bardzo współczesna praca stała się zadaniowa i nieefektywna.

Sam Altman znany jest z tego, że nie gryzie się z język podczas wypowiedzi publicznych i głośno mówi to, co myśli. A cała jego wypowiedź w tym temacie stała się dość problematyczna. W wywiadzie na żywo z założycielem newslettera AI, Rowanem Cheungiem, Altman wygłosił daleko idącą tezę, że jego zdaniem wiele zawodów, które znikają w dobie popularności dużych modeli językowych, mogło po prostu nie być "prawdziwą pracą".

Altman został zapytany o to, jak rolnik sprzed 50 lat mógłby postrzegać naszą obecną rzeczywistość, odpowiedział:

Rzecz w tym, że ten rolnik najprawdopodobniej spojrzałby na to, co ty robisz i powiedział "to nie jest prawdziwa praca". To sprawia, że jestem mniej zaniepokojony. Jeśli uprawiasz, robisz coś, czego ludzie naprawdę potrzebują. To jest prawdziwa praca.

To stwierdzenie stało się już źródłem wielu memów i choć początkowo spotkało się z falą krytyki, to trzeba jednak przyznać, że Altman wcale nie jest pierwszą osobą, która sugeruje, że niektóre współczesne prace przypominają nieco sztukę performance. Dekadę temu, antropolog David Graeber napisał nawet całą książkę "O fenomenie pracy bez sensu". Argumentował w niej, że wielu pracowników potajemnie uważa swoją pracą za bezsensowną. Jego dzieło stało się viralem i bestsellerem.