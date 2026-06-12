Koniec pojedynczego wrzucania także i w Polsce. Zmiany w dobrym kierunku

System kaucyjny. Zmiany idą w dobrym kierunku

Jak donosi portalsamorzadowy.pl, tego typu usprawnienia już są możliwe, przynajmniej, w Poznaniu. To właśnie tam, uruchomiony został nowoczesny butelkomat, który jednorazowo przyjmuje 100 butelek i puszek. Trzeba przyznać, że właśnie o ten kierunek rozwoju chodziło - urządzenie to znacząco skraca czas zwrotu kaucji i pokazuje, w jakim kierunku może rozwijać się system kaucyjny w naszym kraju.

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Koniec z kolejkami do butelkomatów

Kto z nas nie zna tego uczucia - udaje się z pełną torbą (rozmiarów tej z Ikei) uzbieranych butelek i nagle ogrania go stres, po cichu, życzy sobie, aby nie było kolejek przy recyclomacie. Nowy butelkomat w Poznaniu jest w stanie przyjąć ponad 100 butelek naraz, dzięki czemu cały proces zwrotu trwa zaledwie kilkadziesiąt sekund. Maszyna sprawnie segreguje i zlicza wszystkie wrzucone opakowania, generując potwierdzenie, potrzebne do odzyskania pieniędzy.