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Koniec pojedynczego wrzucania także i w Polsce. Zmiany w dobrym kierunku

System kaucyjny w Polsce jest wciąż tematem wielu ożywionych dyskusji. Jakiś czas temu, pisaliśmy o tym, że Polacy chcieliby jednej zmiany - opcji wrzucania całych worków butelek naraz, zamiast mozolnego umieszczania jednego opakowania za drugim. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:02
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Koniec pojedynczego wrzucania także i w Polsce. Zmiany w dobrym kierunku
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System kaucyjny. Zmiany idą w dobrym kierunku

Jak donosi portalsamorzadowy.pl, tego typu usprawnienia już są możliwe, przynajmniej, w Poznaniu. To właśnie tam, uruchomiony został nowoczesny butelkomat, który jednorazowo przyjmuje 100 butelek i puszek. Trzeba przyznać, że właśnie o ten kierunek rozwoju chodziło - urządzenie to znacząco skraca czas zwrotu kaucji i pokazuje, w jakim kierunku może rozwijać się system kaucyjny w naszym kraju. 

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Koniec z kolejkami do butelkomatów

Kto z nas nie zna tego uczucia - udaje się z pełną torbą (rozmiarów tej z Ikei) uzbieranych butelek i nagle ogrania go stres, po cichu, życzy sobie, aby nie było kolejek przy recyclomacie. Nowy butelkomat w Poznaniu jest w stanie przyjąć ponad 100 butelek naraz, dzięki czemu cały proces zwrotu trwa zaledwie kilkadziesiąt sekund. Maszyna sprawnie segreguje i zlicza wszystkie wrzucone opakowania, generując potwierdzenie, potrzebne do odzyskania pieniędzy. 

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Co istotne, taki butelkomat jest czynny całą dobę (przerwa techniczna jest ustalona na 6:00-7:00 rano), co czyni go z automatu jednym z najwygodniejszych punktów zwrotu opakowań w mieście. To naprawdę dobra zmiana, dla wszystkich tych, którzy często z powodu sporej liczby butelek, musieli stać w długich kolejkach. 

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Źródła zdjęć: FotoDax / Shutterstock
Źródła tekstu: portalsamorzadowy.pl, Głos Wielkopolski