Koniec pojedynczego wrzucania także i w Polsce. Zmiany w dobrym kierunku
System kaucyjny w Polsce jest wciąż tematem wielu ożywionych dyskusji. Jakiś czas temu, pisaliśmy o tym, że Polacy chcieliby jednej zmiany - opcji wrzucania całych worków butelek naraz, zamiast mozolnego umieszczania jednego opakowania za drugim.
System kaucyjny. Zmiany idą w dobrym kierunku
Jak donosi portalsamorzadowy.pl, tego typu usprawnienia już są możliwe, przynajmniej, w Poznaniu. To właśnie tam, uruchomiony został nowoczesny butelkomat, który jednorazowo przyjmuje 100 butelek i puszek. Trzeba przyznać, że właśnie o ten kierunek rozwoju chodziło - urządzenie to znacząco skraca czas zwrotu kaucji i pokazuje, w jakim kierunku może rozwijać się system kaucyjny w naszym kraju.
Koniec z kolejkami do butelkomatów
Kto z nas nie zna tego uczucia - udaje się z pełną torbą (rozmiarów tej z Ikei) uzbieranych butelek i nagle ogrania go stres, po cichu, życzy sobie, aby nie było kolejek przy recyclomacie. Nowy butelkomat w Poznaniu jest w stanie przyjąć ponad 100 butelek naraz, dzięki czemu cały proces zwrotu trwa zaledwie kilkadziesiąt sekund. Maszyna sprawnie segreguje i zlicza wszystkie wrzucone opakowania, generując potwierdzenie, potrzebne do odzyskania pieniędzy.
Co istotne, taki butelkomat jest czynny całą dobę (przerwa techniczna jest ustalona na 6:00-7:00 rano), co czyni go z automatu jednym z najwygodniejszych punktów zwrotu opakowań w mieście. To naprawdę dobra zmiana, dla wszystkich tych, którzy często z powodu sporej liczby butelek, musieli stać w długich kolejkach.