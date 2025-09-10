Zostań odrzutowym rekinem. Wystarczy ten gadżet

Kikfin Shark — mamo, jestem rekinem!

Kikfin Shark to innowacyjny, biomimetyczny podwodny plecak odrzutowy, który przekształca użytkownika w „człowieka-rekina”. Powstał jako rozwinięcie wcześniejszego modelu Fly, oferując teraz potrójny system dysz wodnych oraz charakterystyczne płetwy inspirowane naturą.

Dalsza część tekstu pod wideo

Najnowsza wersja urządzenia wyposażona jest w rekinie płetwy i potrójny napęd

Zamontowane na plecach urządzenie waży zaledwie 4 kg, jest przystosowane do zanurzeń do 40 metrów i generuje moc ciągu do 21 kg-ft, co pozwala osiągnąć prędkość do 13 km/h.

Starszy wariant miał tylko dwie dysze, ale i tak wyglądał imponująco

Płetwy zaczerpnięto prosto z anatomii prawdziwych rekinów

Największą innowacją są tu płetwy, które naśladują te stosowane przez rekiny – parę piersiowych oraz dodatkową płetwę grzbietową, zapewniającą lepszą zwrotność i stabilizację podczas dynamicznego pływania.

Wbudowane baterie litowe chłodzone wodą można szybko wymienić pod wodą, co pozwala na dłuższe sesje. Można sterować pięcioma trybami prędkości za pomocą bezprzewodowego kontrolera na rękawicy neoprenowej.