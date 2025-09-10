Sprzęt

Zostań odrzutowym rekinem. Wystarczy ten gadżet

Któż z nas za dziecka nie marzył, by zostać odrzutowym rekinem? No właśnie nikt... i z tej potrzeby "nikogo" powstał 4-kilogramowy gadżet, zmieniający nasz styl pływania na rekinio-odrzutowy.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 14:20
Kikfin Shark — mamo, jestem rekinem!

Kikfin Shark to innowacyjny, biomimetyczny podwodny plecak odrzutowy, który przekształca użytkownika w „człowieka-rekina”. Powstał jako rozwinięcie wcześniejszego modelu Fly, oferując teraz potrójny system dysz wodnych oraz charakterystyczne płetwy inspirowane naturą.

Najnowsza wersja urządzenia wyposażona jest w rekinie płetwy i potrójny napęd

Zamontowane na plecach urządzenie waży zaledwie 4 kg, jest przystosowane do zanurzeń do 40 metrów i generuje moc ciągu do 21 kg-ft, co pozwala osiągnąć prędkość do 13 km/h.

Starszy wariant miał tylko dwie dysze, ale i tak wyglądał imponująco

Płetwy zaczerpnięto prosto z anatomii prawdziwych rekinów

Największą innowacją są tu płetwy, które naśladują te stosowane przez rekiny – parę piersiowych oraz dodatkową płetwę grzbietową, zapewniającą lepszą zwrotność i stabilizację podczas dynamicznego pływania.

Wbudowane baterie litowe chłodzone wodą można szybko wymienić pod wodą, co pozwala na dłuższe sesje. Można sterować pięcioma trybami prędkości za pomocą bezprzewodowego kontrolera na rękawicy neoprenowej.

Kikfin Shark umożliwia pokonywanie ponad 2,5 metra na sekundę bez wysiłku, zwiększając naturalne możliwości pływackie użytkownika. Urządzenie wciąż jest w fazie rozwoju, a dokładna data premiery oraz cena nie zostały jeszcze ujawnione.

