Na wolności grasuje złodziej Lidlomiksów. Policja z apelem

Ukradł dwa miksery, wstyd na cały kraj

Skończyło się rumakowanie rzezimieszka z ulicy Głogowskiej w Poznaniu. Policjanci z Komisariatu Policji Poznań – Grunwald prowadzący postępowanie w sprawie kradzieży zdecydowali się na upublicznienie wizerunku podejrzanego:

Dalsza część tekstu pod wideo

Jak podaje policja, 26 listopada w sklepie przy ul. Głogowskiej w Poznaniu nieznany sprawca ukradł dwa termoroboty o wartości 4900 zł. Kamery monitoringu zarejestrowały wizerunek mężczyzny, który może mieć związek z tą sprawą.

Próbowałem sam pomóc, ale zdjęcie jest niewyraźne

Chociaż policja nie podaje marek urządzeń, ta jest doskonale widoczna na udostępnionym zdjęciu. Za takiego termorobota MC Smart trzeba obecnie zapłacić 2499 zł, choć sieć sklepów Lidla systematycznie obniża jego cenę w ramach licznych promocji.

Apel policji