Na wolności grasuje złodziej Lidlomiksów. Policja z apelem

Policja przeanalizowała monitoring sklepu i ma zdjęcie. Oto chyba najsłynniejszy w tym momencie złodziej Lidlomiksów w naszym kraju. Poznajesz? Nie czekaj.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 12:47
Ukradł dwa miksery, wstyd na cały kraj

Skończyło się rumakowanie rzezimieszka z ulicy Głogowskiej w Poznaniu. Policjanci z Komisariatu Policji Poznań – Grunwald prowadzący postępowanie w sprawie kradzieży zdecydowali się na upublicznienie wizerunku podejrzanego:

Jak podaje policja, 26 listopada w sklepie przy ul. Głogowskiej w Poznaniu nieznany sprawca ukradł dwa termoroboty o wartości 4900 zł. Kamery monitoringu zarejestrowały wizerunek mężczyzny, który może mieć związek z tą sprawą.

Próbowałem sam pomóc, ale zdjęcie jest niewyraźne

Chociaż policja nie podaje marek urządzeń, ta jest doskonale widoczna na udostępnionym zdjęciu. Za takiego termorobota MC Smart trzeba obecnie zapłacić 2499 zł, choć sieć sklepów Lidla systematycznie obniża jego cenę w ramach licznych promocji.

Termorobot MC Smart z Wi-Fi, 1200 W, czarny

Apel policji

Wszystkich, którzy rozpoznają tę osobę, bądź mają jakiekolwiek informacje na temat tego zdarzenia, prosimy o kontakt z policjantami z Komisariatu Policji Poznań – Grunwald pod nr 47 77 130 99 – z osobą prowadzącą sprawę lub pod czynnym całą dobę numerem 47 77 121 11, powołując się na nr D.I.5601.324.2025.MK.

telepolis
Zródła zdjęć: Komisariat Policji Poznań – Grunwald, Google Maps, wł
Źródła tekstu: Komenda Miejska Policji w Poznaniu