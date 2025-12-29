Sprzęt

Euro robi porządki: było 319 zł, a jest 99,99 zł

Mamy tu do czynienia ze sprzętem, który nie jest dla każdego, ale ucieszy osoby, do których ma trafić.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 16:20
Telepolis.pl
Mowa tu o powerbanku Zens ZEPP04M. Jest to bank energii skrojony z myślą o iPhone, jednak oczywiście większość smartfonów z dedykowanym etui pod MagSafe może korzystać z jego możliwości. I trzeba przyznać, że sama konstrukcja jest niezwykle ciekawa, a 99 zł w tym wypadku nie wygląda na fortunę.

Zens ZEPP04M Pojemny z MagSafe

Zens ZEPP04M

Nie tylko bezprzewodowo naładujemy nim naszego iPhone, ale też wykorzystamy go jako podstawkę. A wszystko to dzięki rozkładanej nóżce, która pozwoli utrzymać stojącego smartfona zarówno w pionie, jak i w poziomie. Sam powerbank oferuje 10 000 mAh pojemności, co przy jego zastosowaniu jest raczej górną granicą. Trudno sobie wyobrazić przyczepianie przez MagSafe większego banku energii. Jeśli zaś chodzi o moc, to mamy tu 10 W. Nie jest to jednak bank do szybkiego ładowania.

Zens ZEPP04M Pojemny z MagSafe

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

telepolis
Powerbanki Zens ZEPP04M Zens Powerbank MagSafe
Zródła zdjęć: Zens, Lech Okoń / Telepolis