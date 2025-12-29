Euro robi porządki: było 319 zł, a jest 99,99 zł
Mamy tu do czynienia ze sprzętem, który nie jest dla każdego, ale ucieszy osoby, do których ma trafić.
Mowa tu o powerbanku Zens ZEPP04M. Jest to bank energii skrojony z myślą o iPhone, jednak oczywiście większość smartfonów z dedykowanym etui pod MagSafe może korzystać z jego możliwości. I trzeba przyznać, że sama konstrukcja jest niezwykle ciekawa, a 99 zł w tym wypadku nie wygląda na fortunę.
Zens ZEPP04M
Nie tylko bezprzewodowo naładujemy nim naszego iPhone, ale też wykorzystamy go jako podstawkę. A wszystko to dzięki rozkładanej nóżce, która pozwoli utrzymać stojącego smartfona zarówno w pionie, jak i w poziomie. Sam powerbank oferuje 10 000 mAh pojemności, co przy jego zastosowaniu jest raczej górną granicą. Trudno sobie wyobrazić przyczepianie przez MagSafe większego banku energii. Jeśli zaś chodzi o moc, to mamy tu 10 W. Nie jest to jednak bank do szybkiego ładowania.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.