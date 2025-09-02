Zatopił GeForce'a w oleju do skrzyni biegów. Rezultat zaskakuje

Użytkownik Reddita o pseudonimie Tra5hL0rd_ pochwalił się wynikami ciekawego eksperymentu. Mężczyzna, na fali rosnącej popularności tzw. chłodzenia zanurzeniowego, postanowił zatopić karty graficzne w płynie. Jednak nie zdecydował się na standardowe rozwiązania. Karty GTX 1080 Ti oraz GTX 1060 wylądowały w oleju do skrzyń biegów.

Nietypowy eksperyment

Modder zmontował dość ciekawą konstrukcję. Głównym bohaterem, obok karty graficznej i oleju, była chłodnica skrzynki biegów z samochodu Dodge Journey, przez którą był pompowany schłodzony płyn. Oba GPU zostały podłączone do płyty głównej z procesorem Core i9-14900K za pomocą tzw. risera PCIe 4.0.

Jak przełożyło się to na wyniki? GeForce GTX 1080 Ti standardowo osiągał taktowanie 1960 MHz. Po zanurzeniu w oleju zegar wzrósł do 2114 MHz, co przełożyło się na mniej więcej 7-procentowy wzrost wyświetlanej liczby klatek na sekundę. Nie najgorzej, ale trudno też mówić o jakiejś rewelacji.

Dużo lepiej prezentowały się wyniki w przypadki modeli GTX 1060. W nim taktowanie wzrosło z 1886 do 2190 MHz. Dało to 10-procentowy wzrost wydajności w grach oraz 16-procentowy w testach 3DMark. Pozwoliło to również na wbicie się na drugie miejsce w testach Timespy oraz Firestrike, przynajmniej dla tego konkretnego modelu GPU.