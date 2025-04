Zaimponują graczom. Nowe ultraszerokokątne monitory OLED w sprzedaży

Smart monitory OLED: zakrzywiony ekran, wysokie odświeżanie i apki z TV

LG wprowadza do sprzedaży trzy nowe monitory smart UltraGear GX9 OLED: 34GX90SA, 39GX90SA oraz 45GX90SA w wersjach o odpowiednio: 34-, 39- i 45-calowych ekranach. Są to monitory zakrzywione (krzywizna 800R) i ultraszerokokątne o niemal bezramkowym wzornictwie z opcją regulacji wysokości, obrotu i przechyłu , a także oświetlenie RGB LED w sześciokątnym kształcie .

Co najciekawsze - mają one preinstalowany system webOS 24 - ten sam, który znajdziemy w telewizorach smart od LG i dający dostęp do tych samych aplikacji multimedialnych znanych z TV. Warto wspomnieć, że system webOS daje dostęp do serwisów strumieniowania gier, jak GeForce Now i Amazon Luna, jak i w 2025 r. również Xbox Game Pass.