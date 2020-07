XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4 - nowa linia modułów pamięci podręcznej

XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4 to moduły pamięci RAM do komputerów stacjonarnych. Oferują możliwości podkręcenia osiągów, efektywnego odprowadzania ciepła oraz dużą personalizację efektów RGB.

XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4 to moduły pamięci stworzone z myślą o graczach. Są kompatybilne z płytami głównymi najpopularniejszych producentów. Działają z taktowaniem 3,2 GHz, zapewniając kompatybilność z płytami obsługującymi taktowanie 3,0 GHz, 2,93 GHz, 2,8 GHz, 2,6 GHz, 2,4 GHz i 2,1 GHz. Kości mają wbudowany system odprowadzania ciepła, co w połączeniu z obsługą XMP 2.0 ma zapewnić wysoką wydajność i najniższe opóźnienia. Użytkownicy mają to docenić zwłaszcza podczas używania wymagających gier oraz aplikacji. Możliwe jest również podkręcanie, aby uzyskać jeszcze lepsze rezultaty.

Kości pamięci XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4 mają charakterystyczny, geometryczny design z nowoczesnym wykończeniem powierzchni. Zastosowano w nich diody LED 5x2 i soczewki o oszronionej powierzchni, dodatkowo zwiększające estetykę tych podzespołów. Możliwa jest synchronizacja z Asus AURA SYNCTM, Gigabyte RGB FUSION 2.0, MSI Mystic Light Sync i ASRock Polichrome SYNC.

Moduły pamięci PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB będą dostępne w sprzedaży od 20 lipca w następujących konfiguracjach:

32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz - 799 zł

16GB DDR4 3200MHz - 399 zł

16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz - 449 zł

8GB DDR4 3200MHz - 229 zł

Wszystkie kości obejmuje dziesięcioletnia gwarancja producenta.