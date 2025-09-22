Sprzęt

Xiaomi wypuszcza harmonogram aktualizacji do Androida 16, ale nie dla Global

A tak właściwie to do HyperOS 3, czyli systemu Xiaomi, który jest oparty na Androidzie 16. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 11:03
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Xiaomi wypuszcza harmonogram aktualizacji do Androida 16, ale nie dla Global

Warto dodać, że już pod koniec sierpnia rozpoczęły się testy beta nowego systemu. Tym samym osoby zainteresowane nim mogły już wcześniej zapoznać się z jego możliwościami. Teraz zaś Xiaomi podało harmonogram aktualizacji swoich smartfonów do najnowszego systemu. Jest jednak pewien haczyk: w informacji mowa jest o Chinach

Dalsza część tekstu pod wideo

Xiaomi z harmonogramem aktualizacji

Tym samym wkrótce pojawi się lista dla wersji global, która jeśli Xiaomi nie zmieniło swojej polityki, będzie nieznacznie przesunięta w czasie. I tak na pierwszy ogień pójdą Xiaomi z serii 15 i Redmi K80, które w Chinach dostaną aktualizację już w połowie października. Listopad będzie natomiast miesiącem aktualizacji dla tabletów serii 7 i zegarków z rodziny Xiaomi Watch S4. W połowie miesiąca ruszy aktualizacja dla serii Xiaomi 14 i Redmi K70. Oraz dla Redmi Pad 2. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon XIAOMI Poco M7 Pro 5G 8/256GB 6.67" 120Hz Srebrny
Smartfon XIAOMI Poco M7 Pro 5G 8/256GB 6.67" 120Hz Srebrny
-50 zł
849 zł - najniższa cena
Kup teraz 799 zł
Smartfon XIAOMI Poco M7 Pro 5G 8/256GB 6.67" 120Hz Fioletowy
Smartfon XIAOMI Poco M7 Pro 5G 8/256GB 6.67" 120Hz Fioletowy
-50 zł
849 zł - najniższa cena
Kup teraz 799 zł
Smartfon XIAOMI Poco M7 Pro 5G 8/256GB 6.67" 120Hz Czarny
Smartfon XIAOMI Poco M7 Pro 5G 8/256GB 6.67" 120Hz Czarny
-50 zł
849 zł - najniższa cena
Kup teraz 799 zł
Advertisement

Grudzień ma być miesiącem aktualizacji dla chińskich Xiaomi 13, a także serii Redmi K60, Redmi Note 15, Redmi Note 14 i Redmi Note 13. Pełną listę z dokładnymi datami podamy jak tylko pojawi się ona dla wersji global.

Image
telepolis
xiaomi Redmi Android 16 HyperOS HyperOS 3
Zródła zdjęć: xiaomi
Źródła tekstu: GSMarena