Xiaomi wypuszcza harmonogram aktualizacji do Androida 16, ale nie dla Global
A tak właściwie to do HyperOS 3, czyli systemu Xiaomi, który jest oparty na Androidzie 16.
Warto dodać, że już pod koniec sierpnia rozpoczęły się testy beta nowego systemu. Tym samym osoby zainteresowane nim mogły już wcześniej zapoznać się z jego możliwościami. Teraz zaś Xiaomi podało harmonogram aktualizacji swoich smartfonów do najnowszego systemu. Jest jednak pewien haczyk: w informacji mowa jest o Chinach.
Xiaomi z harmonogramem aktualizacji
Tym samym wkrótce pojawi się lista dla wersji global, która jeśli Xiaomi nie zmieniło swojej polityki, będzie nieznacznie przesunięta w czasie. I tak na pierwszy ogień pójdą Xiaomi z serii 15 i Redmi K80, które w Chinach dostaną aktualizację już w połowie października. Listopad będzie natomiast miesiącem aktualizacji dla tabletów serii 7 i zegarków z rodziny Xiaomi Watch S4. W połowie miesiąca ruszy aktualizacja dla serii Xiaomi 14 i Redmi K70. Oraz dla Redmi Pad 2.
Grudzień ma być miesiącem aktualizacji dla chińskich Xiaomi 13, a także serii Redmi K60, Redmi Note 15, Redmi Note 14 i Redmi Note 13. Pełną listę z dokładnymi datami podamy jak tylko pojawi się ona dla wersji global.