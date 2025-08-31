Masz taki powerbank? Sprawdź, bo może grozić pożar

Xiaomi wzywa do zwrotu

Chińska firma poinformowała, że w małej partii powerbanków mogły pojawić się problemy z materiałami od dostawców. W niektórych scenariuszach użytkowania może to skutkować przegrzewaniem. Choć liczba zgłoszonych przypadków jest niewielka, Xiaomi zdecydowało się na pełny proces zwrotu w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników.

Problem dotyczy modeli: Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (Integrated Cable) – PB2030MI, dostępnych w kolorach niebieskim i beżowym.

Sprawdź, czy Twój powerbank jest zagrożony

Aby wziąć udział w procedurze zwrotu, użytkownicy muszą sprawdzić kod SN swojego urządzenia. Lokalizacja kodu może się różnić w zależności od wersji produktu, dlatego warto dokładnie obejrzeć powerbank. Następnie należy wejść na oficjalną stronę Xiaomi, wpisać kod i sprawdzić, czy urządzenie kwalifikuje się do zwrotu.