Masz taki powerbank? Sprawdź, bo może grozić pożar
Xiaomi ogłosiło pilne wycofanie swojego powerbanka 33 W 20000 mAh z wbudowanym kablem. Chodzi o modele wyprodukowane między sierpniem a wrześniem 2024 roku. Problem może prowadzić do przegrzewania się baterii, a w skrajnych przypadkach – do pożaru.
Xiaomi wzywa do zwrotu
Chińska firma poinformowała, że w małej partii powerbanków mogły pojawić się problemy z materiałami od dostawców. W niektórych scenariuszach użytkowania może to skutkować przegrzewaniem. Choć liczba zgłoszonych przypadków jest niewielka, Xiaomi zdecydowało się na pełny proces zwrotu w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników.
Problem dotyczy modeli: Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (Integrated Cable) – PB2030MI, dostępnych w kolorach niebieskim i beżowym.
Sprawdź, czy Twój powerbank jest zagrożony
Aby wziąć udział w procedurze zwrotu, użytkownicy muszą sprawdzić kod SN swojego urządzenia. Lokalizacja kodu może się różnić w zależności od wersji produktu, dlatego warto dokładnie obejrzeć powerbank. Następnie należy wejść na oficjalną stronę Xiaomi, wpisać kod i sprawdzić, czy urządzenie kwalifikuje się do zwrotu.
Xiaomi podkreśla, że bezpieczeństwo użytkowników jest priorytetem i przeprasza za wszelkie niedogodności związane z wymianą produktu.