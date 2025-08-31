Sprzęt

Masz taki powerbank? Sprawdź, bo może grozić pożar

Xiaomi ogłosiło pilne wycofanie swojego powerbanka 33 W 20000 mAh z wbudowanym kablem. Chodzi o modele wyprodukowane między sierpniem a wrześniem 2024 roku. Problem może prowadzić do przegrzewania się baterii, a w skrajnych przypadkach – do pożaru.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 19:11
Xiaomi wzywa do zwrotu

Chińska firma poinformowała, że w małej partii powerbanków mogły pojawić się problemy z materiałami od dostawców. W niektórych scenariuszach użytkowania może to skutkować przegrzewaniem. Choć liczba zgłoszonych przypadków jest niewielka, Xiaomi zdecydowało się na pełny proces zwrotu w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników.

Problem dotyczy modeli: Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (Integrated Cable) – PB2030MI, dostępnych w kolorach niebieskim i beżowym.

Sprawdź, czy Twój powerbank jest zagrożony

Aby wziąć udział w procedurze zwrotu, użytkownicy muszą sprawdzić kod SN swojego urządzenia. Lokalizacja kodu może się różnić w zależności od wersji produktu, dlatego warto dokładnie obejrzeć powerbank. Następnie należy wejść na oficjalną stronę Xiaomi, wpisać kod i sprawdzić, czy urządzenie kwalifikuje się do zwrotu.

Xiaomi podkreśla, że bezpieczeństwo użytkowników jest priorytetem i przeprasza za wszelkie niedogodności związane z wymianą produktu.

Zródła zdjęć: Xiaomi
Źródła tekstu: Xiaomi