Xiaomi Mi TV P1 32 cale taniej w weekend. To Smart TV z Androidem

Już w najbliższy weekend, 28-30 maja 2021 roku, będzie dobra okazja, by kupić 32-calowy telewizor Xiaomi Mi TV P1. Urządzenie będzie dostępne za mniej niż 1000 zł.

Xiaomi Mi TV P1 to niemal bezramkowy ekran oraz estetyczny design. Takie można odnieść pierwsze wrażenie po wyjęciu tego telewizora z pudełka, było to też widać podczas kwietniowej premiery. Serię Mi TV P1 tworzą inteligentne telewizory, dostępne w czterech rozmiarach: 55”, 50”, 43” i 32”. Na pokładzie każdego z wymienionych modeli pracuje system Android TV. Nikogo nie powinna również dziwić obecność takich aplikacji, jak Netflix, Prime Video czy Youtube, która staje się standardem w tego typu urządzeniach.

Modele 55”, 50” i 43” zapewnią rozdzielczość na poziomie 4K UHD i mogą się poszczycić obsługą Dolby Vision. Za sprawą zastosowania technologii MEMC generującej dodatkowe klatki, zapewnią także większą płynność obrazu oraz zminimalizują wszelkie opóźnienia. Co więcej, telewizory dostępne w dwóch największych rozmiarach (55”i 50”) oferują rozszerzoną paletę kolorów HDR10+. Model 32-calowy ma rozdzielczość 1366 x 768 pikseli.

Przy tej klasy urządzeniach na porządku dziennym staje się szerokie wsparcie zarówno w postaci Asystenta Google, jak i Chromecasta pozwalającego na swobodę przesyłania plików i wyświetlania ich z poziomu smartfonu. Co więcej, warianty w rozmiarach od 43” w górę zostały wyposażone w mikrofon, pozwalający na wydawanie poleceń głosowych, co podnosi komfort obsługiwania omawianych urządzeń do maksimum.

Na uwagę w kontekście wbudowanych podzespołów zasługują także parametry dotyczące łączności i mnogość zastosowanych wejść. Telewizory z serii Mi TV P1 mają moduł Bluetooth 5.0 oraz dwuzakresowe (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi. Punktem obowiązkowym są tu również trzy złącza HDMI, dwa złącza USB 2.0 oraz RJ-45.

Xiaomi Mi TV P1 32" taniej na weekend

Od 28 do 30 maja tego roku w sklepach Xiaomi na mi-store.pl, mimarkt.pl i mi-home.pl oraz w sieciach RTV Euro AGD, Media Expert, MediaMarkt, Neonet i x-kom będzie obowiązywać promocja telewizor Mi TV P1 o przekątnej 32 cale. Model ten kupimy za 999 zł (obniżka z 1199 zł).

