Oppo prezentuje słuchawki, opaskę i... telewizor na cześć telefonu

Oppo zaprezentował dzisiaj nie tylko telefon, ale i produkty z segmentu elektroniki noszonej i telewizor.

Oppo miał dzisiaj swój wielki dzień. Nie tylko usłyszeliśmy więcej na temat nadchodzącego składaka z klapka, ale także zadebiutował smartfon Oppo K9 5G, słuchawki Oppo Enco Air oraz opaska sportowa Oppo Band Youth. Pojawił się też telewizor Oppo Smart TV K9. Jak widać chiński producent postanowił uczcić debiut swojego smartfonu także odpowiednią nazwą dla telewizora. Oppo przygotował go w trzech wariantach, gdzie pierwszy ma 43 cale, drugi 55 cali, a trzeci 65 cali. Najmniejszy z nich ma rozdzielczość 1080p, a dwa pozostałe 4K. W pierwszym przypadku klient dostanie maksymalną jasność 230 nitów i 8 GB pamięci wbudowanej, a w dwóch pozostałych - 300 nitów i 16 GB. Zawsze jednak sercem telewizora będzie układ MT9652, a towarzyszyć mu będą 2 GB RAM. Producent zapowiedział także zniżki dla kupujących telefon K9 5G. Najtańszy model ma kosztować 1799 juanów (około 1050 złotych), a najdroższy 3299 juanów (około 1930 złotych).

Opaska Oppo Band Youth to z kolei z założenia produkt bardzo budżetowy. Już za 149 juanów (około 87 złotych) klienci dostaną opaskę z wyświetlaczem 1,1 cala. Mierzy ona tętno, saturację krwi oraz analizuje sen. Jest też wodoodporna do 50 metrów. Oppo zapewnia, że starczy ładować ją co dwa tygodnie. Droższe są słuchawki Oppo Enco Buds Air, do których już 20 maja dojdą zwykłe Enco Buds. Za model Air trzeba zapłacić 249 juanów, czyli około 145 złotych. Słuchawki 12 mm mają akumulator 25 mAh i etui ładujące 440 mAh. Są też one odporne na zachlapania.

