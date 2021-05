Telefon z klapką Oppo będzie miał wyświetlacz 7 cali

Oppo kończy przygotowania do wydania swojego składanego smartfonu z klapką. Teraz poznaliśmy kolejne fakty na jego temat.

Sektor zginanych smartfonów stale rośnie. Pod względem rozmiarów jest on co prawda bardzo niewielki w porównaniu z klasycznym segmentem tego rynku, widać jednak, ze producenci sprzętu naprawdę w niego wierzą. Jest on obłożony wyższą marżą, nic dziwnego, że każdy chce rozpropagować swój model. Obecnie na rynku rządzi koreański Samsung. Mamy też dwa typy tego typu urządzeń. Pierwsze z nich po rozłożeniu przypominają tablet, drugie natomiast swoją formą przywołują skojarzenie z telefonami z klapką.

Niedługo chiński Oppo przygotuje telefon z tego drugiego rodzaju. Chińczycy zresztą pracują nad nim już od zeszłego roku. Wyświetlacz główny ma mieć 7 cali, natomiast dodatkowy umieszczony na tyle urządzenia ma mieć 2 cale. Posłuży głównie dla powiadomień i zdjęć. Urządzenie ma być wyższe i szersze niż Motorola Razr i Samsung Galaxy Z Flip, możemy zatem spodziewać się pojemniejszego akumulatora. Zgodnie z poprzednimi doniesieniami urządzenie Oppo ma pojawić się na rynku już w przyszłym miesiącu.

