Xiaomi 17 Ultra Leica Leitzphone Edition - co kryje się za tak długą nazwą?
Xiaomi potwierdza pracuje nad spektakularnym wariantem flagowego modelu Xiaomi 17 Ultra — edycją Leica Leitzphone, która łączy dziedzictwo niemieckiego producenta optyki z nowoczesną technologią chińskiego producenta.
Dwa warianty: Standard i Prestiż
Baza danych GSMA potwierdza istnienie dwóch odmian Xiaomi 17 Ultra. Pierwszy wariant z kodem "P1" to klasyczna wersja Ultra, natomiast drugi - z wewnętrznym kodem "P1S" - to ekskluzyjna edycja Leica Leitzphone. Litera "S" w nazwie oznacza "Special", a całość będzie oficjalnie promowana jako "Xiaomi 17 Ultra Leica Leitzphone Edition". Co ciekawe, dotychczas telefony serii Leitz Phone współtworzyła Sharp wyłącznie dla japońskiego rynku.
Nazwa "Leitzphone" nawiązuje bezpośrednio do Ernsta Leitza, założyciela legendarnej marki Leica. Przecieki z bazy danych ujawniają zaskakującą zmianę — zamiast czterech aparatów, Xiaomi 17 Ultra będzie wyposażony w potrójny system aparatów. To jednak ponoć nie słabość, ale strategiczna decyzja inżynierów, którzy zdecydowali się na optymalizację jakości zamiast ilości. Zupełnie jak u Apple'a, w którego Xiaomi jest zapatrzone do początków swojego istnienia.
Główny aparat korzysta z sensora 50 Mpix OV50X, moduł tele bazuje na sensorze 200 Mpix S5KHPE, a ultraszeroki kąt ma za obiektywem sensor OV50M 50 Mpix. Pod obudową znajdzie się procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 — topowa jednostka obliczeniowa roku 2025. Wersja globalna będzie wspierać komunikację satelitarną, otwierając nowe możliwości dla fotografów w terenie pozbawionym sieci komórkowej.