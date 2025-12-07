Xiaomi 17 Ultra Leica Leitzphone Edition - co kryje się za tak długą nazwą?

Dwa warianty: Standard i Prestiż

Baza danych GSMA potwierdza istnienie dwóch odmian Xiaomi 17 Ultra. Pierwszy wariant z kodem "P1" to klasyczna wersja Ultra, natomiast drugi - z wewnętrznym kodem "P1S" - to ekskluzyjna edycja Leica Leitzphone. Litera "S" w nazwie oznacza "Special", a całość będzie oficjalnie promowana jako "Xiaomi 17 Ultra Leica Leitzphone Edition". Co ciekawe, dotychczas telefony serii Leitz Phone współtworzyła Sharp wyłącznie dla japońskiego rynku.

Nazwa "Leitzphone" nawiązuje bezpośrednio do Ernsta Leitza, założyciela legendarnej marki Leica. Przecieki z bazy danych ujawniają zaskakującą zmianę — zamiast czterech aparatów, Xiaomi 17 Ultra będzie wyposażony w potrójny system aparatów. To jednak ponoć nie słabość, ale strategiczna decyzja inżynierów, którzy zdecydowali się na optymalizację jakości zamiast ilości. Zupełnie jak u Apple'a, w którego Xiaomi jest zapatrzone do początków swojego istnienia.