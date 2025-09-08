Xiaomi zaprasza na premierę. Nadchodzą Xiaomi 15T i Xiaomi 15T Pro

Nowe telefony Xiaomi, po wielu zapowiedziach, doczekają się w końcu premiery – nastąpi to 24 września. Na wydarzenie zaprasza także polski oddział firmy, co oznacza, że modele szybko trafią również na nasz rynek. Producent zaprezentuje dwa urządzenia – Xiaomi 15T oraz Xiaomi 15T Pro, które mają być bezpośrednią odpowiedzią na flagowce średniej klasy konkurencji.

Dalsza część tekstu pod wideo

Na temat nowych modeli wiadomo już sporo dzięki przeciekom. Sercem Xiaomi 15T Pro ma być topowy układ MediaTek Dimensity 9400+. Smartfon otrzyma płaski ekran OLED o przekątnej 6,83 cala, rozdzielczości 2772 x 1280 pikseli, odświeżaniu 144 Hz i jasności szczytowej do 3200 nitów, chroniony szkłem Corning Gorilla Glass 7i.

Na tylnym panelu znajdzie się zestaw trzech aparatów firmowanych przez markę Leica, z głównym sensorem Light Fusion 900 (OVX9100) o rozdzielczości 50 Mpix oraz aparatem 50 Mpix z teleobiektywem z zoomem optycznym 5x i OIS. Trzecim elementem ma być jednostka szerokokątna 13 Mpix, a z przodu znajdziemy aparat 32 Mpix.

Moc do pracy dostarczy akumulator 5500 mAh z obsługą ładowania przewodowego 90 W. Obudowa Xiaomi 15T Pro wyróżnia się metalową ramką i wysokim poziomem odporności – urządzenie spełnia normę IP69.

Tańsza wersja serii, Xiaomi 15T, również zaoferuje duży płaski ekran OLED 6,83 cala o tej samej rozdzielczości i jasności, jednak z odświeżaniem ograniczonym do 120 Hz. Napędza go układ Dimensity 8400, a na tylnym panelu znajdziemy zestaw aparatów Leica z głównym sensorem Light Fusion 800 50 Mpix, obiektywem ultraszerokokątnym z matrycą 13 Mpix oraz aparatem 50 Mpix z teleobiektywem z zoomem optycznym 2x. Bateria także ma pojemność 5500 mAh, ale w tym modelu ładowanie przewodowe ograniczono do 67 W. Obudowa ma ramkę z tworzywa sztucznego, ale podobnie jak wariant Pro smartfon spełnia normy IP68 oraz IP69.

Oba telefony mają w standardzie 12 GB RAM oraz pamięć wewnętrzną 256 lub 512 GB. Wersja Pro może zaoferować dodatkowo aż 1 TB przestrzeni na dane. Ważnym ułatwieniem jest obsługa eSIM.