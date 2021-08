Xbox pokazał nowe słuchawki dla graczy, które nie kosztują majątku

Microsoft zaprezentował nowy zestaw słuchawek dla graczy o nazwie Xbox Stereo Headset. Te powstały zarówno z myślą o graczach konsolowych, komputerowych, jak i mobilnych.

Xbox ma w swojej ofercie kilka zestawów słuchawkowych, stworzonych z myślą o graczach. Flagowym modelem jest Xbox Wireless Headset, ale teraz portfolio powiększa się o nowe urządzenie. Xbox Stereo Headset, bo tak nazywa się zaprezentowany dzisiaj zestaw słuchawkowy, ma być nieco tańszą propozycją dla mniej wymagających użytkowników.

Xbox Stereo Headset - nowe słuchawki dla graczy

Xbox Stereo Headset pod wieloma względami przypominają droższy model, czyli Xbox Wireless Headset. Podstawowa różnica polega na tym, że te tańsze są po prostu przewodowe. Do komputera, urządzenia mobilnego lub konsoli (bezpośrednio do bezprzewodowego pada) można je podłączyć za pomocą złącza mini-jack 3,5 mm. To też oznacza, że do działania nie wymagają baterii. Poza tym mają podobną konstrukcję z regulowanym pałąkiem i miękkimi nausznikami, a do tego obsługują dźwięk przestrzenny Windows Sonic, Dolby Atmos i DTS Headphone:X.

Nowy headset łączy w sobie wydajność, pierwszorzędne funkcje i jakość, by zapewnić maksymalnie angażujące wrażenia z gry na konsoli, komputerze PC i urządzeniach mobilnych. Nowa propozycja wyróżnia się również niskim progiem wejścia na tle innych produktów w kategorii gamingowych zestawów słuchawkowych. Wśród jego atutów można wymienić precyzyjnie zbierający mikrofon, wysokiej jakości poduszki nauszne i pokrętło regulacji głośności na prawej muszli słuchawki.

- czytamy w informacji Microsoftu.

Słuchawki Xbox Stereo Headset możecie już zamawiać w przedsprzedaży w cenie 269 zł. Premiera zaplanowana jest na 21 września tego roku i wtedy też rozpoczną się wysyłki.

Zobacz: SCUF pokazało esportowe kontrolery do Xbox Series X/S. Ceny powalają

Zobacz: Platinet prezentuje podobno najszybszą kartę pamięci na rynku

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Xbox

Źródło tekstu: Xbox