SCUF pokazało esportowe kontrolery do Xbox Series X/S. Ceny powalają

Firma SCUF Gaming zaprezentowała nowe kontrolery do Xbox Series X/S oraz PC. Te są dedykowane najbardziej wymagającym użytkownikom, ale ich ceny powalają.

SCUF Gaming to firma, która specjalizuje się w tworzeniu kontrolerów dla graczy. Z oczywistych względów do tej pory w ofercie firmy były przede wszystkim modele do PlayStation 4, Xbox One oraz PC-tów. Teraz portfolio poszerzyło się o nowe pady do Xbox Series X/S, które zadziałają również z komputerami. SCUF Instinct, bo tak właśnie się nazywają, są dedykowane najbardziej wymagającym użytkownikom, co widać też w ich cenie.

SCUF Instinct - nowe kontrolery dla wymagających

Podstawowa wersja kontrolera to SCUF Instinct, który kosztuje 179,99 euro. Bardziej zaawansowana konstrukcja, czyli SCUF Instinct Pro, to już wydatek rzędu 209,99 euro. Według aktualnego kursu to równowartość mniej więcej 822 oraz 959 złotych. Czemu aż tyle? Po pierwsze, w trakcie zakupów każdy może dokładnie spersonalizować swój kontroler, wybierając kolory czy gotowe grafiki dla poszczególnych elementów. Poza tym pady wyposażone są w cztery łopatki sterujące, profile mapowania oraz - jak zapewnia producent - nowy kształt, który ma poprawiać sterowanie. Warto też wspomnieć o regulowanych triggerach, ale te dostępne są tylko w wersji Pro kontrolera.

SCUF Gaming podało kluczowe cechy nowych kontrolerów:

Przełącznik profili umożliwia zapisanie trzech różnych konfiguracji w zależności od gry

Możliwość połączenia przewodowego za pomocą kabla USB-C (2 metry długości)

Wymienne kopułkowe, wklęsłe, krótkie lub długie gałki analogowe w zależności od preferencji

Ulepszona konstrukcja gałek oraz nowy materiał dla lepszej przyczepności i trwałości

Zdejmowany przód pozwalający na łatwą zmianę wyglądu kontrolera i gałek

Nowy przycisk do udostępniania zawartość

Samosmarujące się pierścienie, które gwarantują gładkie przesuwanie się gałek

Pojedynczy przycisk do wyciszania podłączonego zestawu słuchawkowego

Regulowany triggery, które mogą działać natychmiastowo, jak kliknięcie myszki (Instinct Pro)

Specjalny uchwyt z wygodnego antypoślizgowego materiału zwiększający przyczepność (Instinct Pro)

Zobacz: Intel ARC to nowe karty graficzne. NVIDIA i AMD mają powody do obaw?

Zobacz: Zabezpieczenia LHR w kartach RTX 3000 złamane. Górnicy się cieszą

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: SCUF Gaming

Źródło tekstu: SCUF Gaming