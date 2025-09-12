x-kom z potężną promocją. To aż 700 zł taniej

Dni są coraz krótsze, a i pogoda powoli przestaje nas rozpieszczać — o ile w tym roku można było mówić o rozpieszczaniu. Zaraz zacznie się jesienna plucha i pierwsze przymrozki. Idealne warunki, żeby siedzieć w domu i nie wyściubiać nosa na zewnątrz. W takich chwilach przyda się dobry telewizor: czy to do oglądania filmów i seriali, czy YouTube, a nawet jako ekran do naszych konsol.

Hisense 85E7NQ

Jest to 85-calowy telewizor z panelem QLED o rozdzielczości 4K. Nie zabrakło także wsparcia dla HDR. Ten działa z częstotliwością 60 Hz, jednak w grach potrafi się dostosować do ilości klatek obrazu przesyłanych przez konsolę. Nie zabrakło także smartTV, który daje dostęp do najpopularniejszych serwisów VOD. A wszystko to za jedyne 3999 zł.