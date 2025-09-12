Sprzęt

x-kom z potężną promocją. To aż 700 zł taniej

I to nie na byle co, a na zaawansowany telewizor z panelem QLED.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:13
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
x-kom z potężną promocją. To aż 700 zł taniej

Dni są coraz krótsze, a i pogoda powoli przestaje nas rozpieszczać — o ile w tym roku można było mówić o rozpieszczaniu. Zaraz zacznie się jesienna plucha i pierwsze przymrozki. Idealne warunki, żeby siedzieć w domu i nie wyściubiać nosa na zewnątrz. W takich chwilach przyda się dobry telewizor: czy to do oglądania filmów i seriali, czy YouTube, a nawet jako ekran do naszych konsol.

Dalsza część tekstu pod wideo
Hisense 85E7NQ Potężna promocja tylko do 22:00

Hisense 85E7NQ

x-kom z potężną promocją. To aż 700 zł taniej

Jest to 85-calowy telewizor z panelem QLED o rozdzielczości 4K. Nie zabrakło także wsparcia dla HDR. Ten działa z częstotliwością 60 Hz, jednak w grach potrafi się dostosować do ilości klatek obrazu przesyłanych przez konsolę. Nie zabrakło także smartTV, który daje dostęp do najpopularniejszych serwisów VOD. A wszystko to za jedyne 3999 zł.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor HISENSE 100E7NQ Pro 100" QLED 4K 144Hz VIDAA Full Array Dolby Atmos Dolby Vision
Telewizor HISENSE 100E7NQ Pro 100" QLED 4K 144Hz VIDAA Full Array Dolby Atmos Dolby Vision
0 zł
9999 zł - najniższa cena
Kup teraz 9999 zł
Telewizor HISENSE 40A5Q 40” QLED VIDAA Dolby Atmos
Telewizor HISENSE 40A5Q 40” QLED VIDAA Dolby Atmos
-100.3 zł
1299.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1199.69 zł
Telewizor HISENSE 75E79Q Pro 75" QLED 4K 144Hz VRR VIDAA Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor HISENSE 75E79Q Pro 75" QLED 4K 144Hz VRR VIDAA Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
5699 zł - najniższa cena
Kup teraz 5699 zł
Advertisement
Hisense 85E7NQ Potężna promocja tylko do 22:00

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Image
telepolis
telewizory Hisense Hisense 85E7NQ
Zródła zdjęć: Hisense, Lech Okoń / Telepolis