Nadchodzi Wi-Fi 7. Będzie jeszcze szybciej i stabilniej

W przyszłym roku zaczną debiutować urządzenia z Wi-Fi 7. Nowy standard zaoferuje jeszcze większe prędkości i lepszą stabilność połączenia.

Chociaż na rynku dostępnych jest już kilka urządzeń, które obsługują Wi-Fi 7, to bazują one na wczesnej specyfikacji tego standardu. Ten ostateczny zostanie wydany w pierwszym kwartale 2024 roku, co powinno przełożyć się na wysyp nowych sprzętów. Co dokładnie zaoferuje Wi-Fi 7?

Specyfikacja Wi-Fi 7

Możliwości Wi-Fi 7 prezentował już między innymi Intel. Nowy standard, określany również jako 802.11e, osiąga przepustowość faktyczną na poziomie około 5,8 Gbps (teoretycznie do 46 Gbps), gdzie dla porównania Wi-Fi 6/6E pozwala na przesyłanie danych z prędkością około 2,4 Gbps (w teorii do 9,6 Gbps).

Poza tym Wi-Fi 7 zachowa zasięg 30 metrów w pomieszczeniach i do 120 metrów w otwartym terenie. Standard obsłuży także pasma 2,4, 5 oraz 6 GHz. W przypadku tego ostatniego nowością będzie ultraszeroki kanał 320 MHz, co powinno mieć główny wpływ na poprawę przepustowości. Zwiększy się też liczba strumieni MIMO z 8 do 16. Wreszcie Wi-Fi 7 obsłuży modulację QAM 4K.

To wszystko ma się przełożyć nie tylko na większe prędkości przesyłania danych, ale też lepszą stabilność połączenia. W przyszłym roku powinniśmy zobaczyć więcej urządzeń z obsługą Wi-Fi 7, ale szersza dostępność ma być dopiero w 2025 roku.

