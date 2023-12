Zapomnij o wentylatorach. Tak wygląda przyszłość

Energooszczędna i bezgłośna technologia chłodzenia od Frore Systems wkracza do komputerów. Wyniki pierwszych testów są bardzo dobre.

Wentylator to podstawa chłodzenia w każdym komputerze. Bez różnicy czy mówimy o procesorze, karcie graficznej czy zasilaczu. Konstrukcje pasywne są rzadkie, drogie i przeważnie słabsze od aktywnie chłodzonej alternatywy. Nawet układy chłodzenia cieczą korzystają z wentylatorów na radiatorze.

To się jednak może zmienić w przyszłości, a wszystko za sprawą AirJet. Technologia ta wykorzystuje fale ultradźwiękowe, co przekłada się na niższe zużycie energii, niemal bezgłośną pracę oraz znacznie mniejsze rozmiary. Mowa więc o rozwiązaniu idealnym do laptopów, smartfonów czy przenośnych konsol.

Redakcja z Hong Kongu, HKEPC, przetestowała ZOTAC ZBox PI430AJ. Jest to pierwszy Mini PC, który wykorzystuje technologię AirJet od Frore Systems. Urządzenie ma grubość zaledwie 23,7 milimetrów, a w środku umieszczono procesor Intel N300 (8R/8W, do 3,8 GHz) z TDP 7 W.

Testy wykazały, że nawet pod pełnym obciążeniem mowa o temperaturze maksymalnie 67°C. Oczywiście nie jest to wymagające CPU, ale dla porównania konkurencja by osiągnąć zbliżony wynik na wentylatorach w Beelink Mini S12 Pro musiała użyć słabszego procesora (Intel N100) i konstrukcji o grubości 39 milimetrów.

Dla bardziej zaawansowanych układów o wyższym poborze mocy dostępny jest również wydajniejszy AirJet Pro, a sama technologia trafiła już do centrów danych. Nie pozostaje nic innego jak czekać na jej rozpowszechnienie w segmencie konsumenckim. Zwłaszcza w przypadku ultrabooków.

