Monitor jak samochód? To efekt współpracy AOC i Porsche

AOC ma nowy monitor, z którego będą zadowoleni zarówno gracze, jak i fani sportowych monitorów. Kusi on nie tylko wyglądem, ale i matrycą typu OLED.

Chociaż dla wielu konsumentów liczy się głównie wydajność, specyfikacja i cena kupowanego podzespołu komputerowego czy peryferiów, to są również ludzie zwracający dużą uwagę na wygląd. Stąd rosnąca popularność podświetlenia RGB LED czy materiałów takich jak drewno, szkło czy szczotkowane aluminium.

AOC AGON PD49 Porsche Design wyceniono na 9535 zł

A tak się się składa, że AOC - czołowy producent monitorów - nawiązał kolejny raz współpracę z Porsche Design. Jej efektem jest duży, ultrapranoramiczny monitor z serii AGON skierowanej do graczy.

AOC AGON PD49 Porsche Design to 49-calowy monitor o zakrzywieniu 1800R. Mamy tutaj do czynienia z 10-bitową matrycą QD-OLED o rozdzielczości 5120 x 1440 pikseli, częstotliwości odświeżania do 240 Hz oraz czasie reakcji (GtG) 0,03 milisekundy. Deklarowane pokrycie palety barw DCI-P3 sięga 99%.

Oczywiście nie mogło tutaj zabraknąć obsługi materiałów HDR, co potwierdza certyfikat VESA DisplayHDR True Black 400 czy technologi synchronizacji obrazu AMD FreeSync. Wisienką na torcie jest podświetlenie RGB LED znajdujące się z tyłu monitora oraz stylistyka inspirowana samochodami Porsche.

AOC AGON PD49 Porsche Design trafił już do sprzedaży za granicą. Sugerowana cena to 2199 euro, czyli równowartość około 9535 złotych. Producent udziela 3 lat gwarancji.

Zobacz: Wyciekła specyfikacja konsoli Sony PlayStation 5 Pro

Zobacz: NVIDIA jest zainteresowana współpracą z Intelem

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: AOC

Źródło tekstu: oprac. własne