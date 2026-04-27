WhatsApp przestanie działać. Dotyczy tych smartfonów

Chociaż za chwilę zadebiutuje Android w wersji 17, to WhatsApp cały czas obsługuje urządzenia z Androidem 5.0 i nowszymi. To jednak skończy się we wrześniu tego roku. Chociaż to znacząca mniejszość, to posiadacze starych telefonów będą musieli przesiąść się na nowsze urządzenia, jeśli nadal chcą korzystać z komunikatora.

WhatsApp przestanie działać

Zmiana wchodzi w życie 8 września 2026 roku. Od tego dnia WhatsApp przestanie obsługiwać urządzenia z Androidem 5.0 oraz 5.1. Do działania komunikatora wymagany będzie co najmniej Android w wersji 6.0.

Taka decyzja nie może dziwić. Android 5.0 to system, który został wydany w 2014 roku, czyli 12 lat temu. Google przestał go wspierać w 2017 roku. Natomiast aktualizacji Usług Google Play nie otrzymuje od 2024 roku. To oznacza, że system może być w tym momencie podatny na ataki z powodu niezałatanych luk bezpieczeństwa.

Dobra informacja jest taka, że ograniczenie dotknie naprawdę garstki użytkowników. Według statystyk statcounter z Androida 5.0 Lollipop korzysta zaledwie 0,69 proc. użytkowników na całym świecie. W Polsce jest jeszcze lepiej i taka pozycja nawet nie znajduje się w zestawieniu dla naszego kraju. Możemy jednak założyć, że jest to w miarę podobny odsetek.