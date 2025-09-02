Sprzęt

Vivo potwierdza. Seria X300 dostanie nowy sensor 200 Mpix

Vivo potwierdziło jedną z plotek o serii X300. Smartfony dostaną nowy, specjalnie dostosowany sensor Samsunga o rozdzielczości 200 Mpix. Producent stawia na współpracę z Zeissem i autorskie algorytmy.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 17:45
0
Vivo X300 – nowy standard w fotografii mobilnej

Han Boxiao, menedżer produktu Vivo, potwierdził, że nadchodzące modele z serii X300 będą korzystać z sensora Samsung Isocell HPB, czyli rozwiniętej wersji HP9. Nie jest to HP10, jak sugerowały wcześniejsze przecieki. Litera B oznacza Blue, nawiązując do fabryki Vivo.

Aparat z tą matrycą zaoferuje ogromną przysłonę f/1.4, tryb zdjęć 200 Mpix w pełnej rozdzielczości oraz opcję 50 Mpix z ogniskową 50 mm. Obiektyw wykorzystuje szkło Blue Glass i powłokę Zeiss T*, co ma ograniczyć poświaty i refleksy świetlne. Całość spełnia normę CIPA 4.5 (Camera & Imaging Products Association, Stowarzyszenie Produktów Fotograficznych i Obrazowania) w stabilizacji obrazu, czyli wyższą niż w wielu flagowcach konkurencji.

Trzy aparaty, a każdy z ambicjami

Według ujawnionych informacji, Vivo X300 zaoferuje także 50-megapikselowy aparat ultraszerokokątny i 50-megapikselowy teleobiektyw peryskop 3x. Ten ostatni wykorzystuje matrycę Sony IMX885 (1/2”), która obsłuży zarówno zoom optyczny z ogniskową 70 mm, jak i zdjęcia makro.

Do tego dochodzi zestaw algorytmów stworzonych wspólnie z partnerami technologicznymi. Mają one poprawiać zdjęcia wieloklatkowe i wspierać unikalny system Zeiss 200M Super Main Camera.

Vivo X300 Pro – teleobiektyw z najwyższej półki

Wersja Pro idzie o krok dalej. Otrzyma ona 200-megapikselowy sensor HPB w teleobiektywie. To już czwarta generacja takich rozwiązań Vivo. Producent chwali się, że jest to nowy król teleobiektywów.

Obiektyw spełnia normę CIPA 5.5, co oznacza najlepszą w branży stabilizację. Vivo przygotowało też specjalny silnik śledzenia ostrości, który ułatwi fotografowanie ruchomych obiektów z dużej odległości. Do tego dochodzą szkła z fluorytu, certyfikat APO i powłoka Zeiss T*, które razem mają wyeliminować aberracje i poprawić czystość zdjęć.

Według Digital Chat Station, Vivo X300 Pro otrzyma także główny aparat z matrycą Sony LYT828 50 Mpic (1/1,3”) o dużej dynamice tonalnej. Całość napędzi układ MediaTek Dimensity 9500, którego premiera ma się odbyć w październiku tego roku.

Na konferencji Vision Conference Vivo zdradziło, że seria X300 dostanie nowy chip przetwarzania obrazu VS1 oraz architekturę V3+ dual-core. Dzięki temu możliwa będzie zaawansowana rekonstrukcja zdjęć i nowe funkcje AI. Producent zapowiedział też, że w przyszłości pojawi się wsparcie dla dużych modeli AI, które pozwolą na przykład na automatyczne kreowanie krajobrazów czy personalizowane upiększanie.

Image
telepolis
samsung vivo nowy smartfon vivo Vivo X300 Pro Vivo X300 Pro specyfikacja Vivo X300 Vivo X300 specyfikacja Isocell HPB
Zródła zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl, Han Boxiao / Vivo
Źródła tekstu: Han Boxiao / Vivo, fonearena