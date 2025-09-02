Vivo potwierdza. Seria X300 dostanie nowy sensor 200 Mpix

Vivo X300 – nowy standard w fotografii mobilnej

Han Boxiao, menedżer produktu Vivo, potwierdził, że nadchodzące modele z serii X300 będą korzystać z sensora Samsung Isocell HPB, czyli rozwiniętej wersji HP9. Nie jest to HP10, jak sugerowały wcześniejsze przecieki. Litera B oznacza Blue, nawiązując do fabryki Vivo.

Aparat z tą matrycą zaoferuje ogromną przysłonę f/1.4, tryb zdjęć 200 Mpix w pełnej rozdzielczości oraz opcję 50 Mpix z ogniskową 50 mm. Obiektyw wykorzystuje szkło Blue Glass i powłokę Zeiss T*, co ma ograniczyć poświaty i refleksy świetlne. Całość spełnia normę CIPA 4.5 (Camera & Imaging Products Association, Stowarzyszenie Produktów Fotograficznych i Obrazowania) w stabilizacji obrazu, czyli wyższą niż w wielu flagowcach konkurencji.

Trzy aparaty, a każdy z ambicjami

Według ujawnionych informacji, Vivo X300 zaoferuje także 50-megapikselowy aparat ultraszerokokątny i 50-megapikselowy teleobiektyw peryskop 3x. Ten ostatni wykorzystuje matrycę Sony IMX885 (1/2”), która obsłuży zarówno zoom optyczny z ogniskową 70 mm, jak i zdjęcia makro.

Do tego dochodzi zestaw algorytmów stworzonych wspólnie z partnerami technologicznymi. Mają one poprawiać zdjęcia wieloklatkowe i wspierać unikalny system Zeiss 200M Super Main Camera.

Vivo X300 Pro – teleobiektyw z najwyższej półki

Wersja Pro idzie o krok dalej. Otrzyma ona 200-megapikselowy sensor HPB w teleobiektywie. To już czwarta generacja takich rozwiązań Vivo. Producent chwali się, że jest to nowy król teleobiektywów.

Obiektyw spełnia normę CIPA 5.5, co oznacza najlepszą w branży stabilizację. Vivo przygotowało też specjalny silnik śledzenia ostrości, który ułatwi fotografowanie ruchomych obiektów z dużej odległości. Do tego dochodzą szkła z fluorytu, certyfikat APO i powłoka Zeiss T*, które razem mają wyeliminować aberracje i poprawić czystość zdjęć.

Według Digital Chat Station, Vivo X300 Pro otrzyma także główny aparat z matrycą Sony LYT828 50 Mpic (1/1,3”) o dużej dynamice tonalnej. Całość napędzi układ MediaTek Dimensity 9500, którego premiera ma się odbyć w październiku tego roku.